Antonio Spinalbese, chi è? Età, carriera e vita privata

I rumors di quest’estate sono stati conferamti: Belen ha una nuova fiamma e il suo nome è Antonio Spinalbese. Il nuovo ragazzo della showgirl argentina non è un personaggio noto al grande pubblico, ma un hairstylist delle star!





La showgirl argentina ha ufficializzato da poco la sua nuova relazione con il venticinquenne Antonio Spinalbese, ma chi è? Belen punta ad una persona non direttamente coinvolta nel mondo dello spettacolo, probabilmente per una questione di privacy?

Chi è Antonio? Carriera, età, altezza

Antonio è un giovane parrucchiere delle star, tra le sue clienti affezionate anche Paola Barale. Lavora in uno dei più importanti saloni di Milano di Aldo Coppola, in zona Garibaldi a Milano.

Antonio è nato nel 1995 ed è alto circa 1.87, ha alcuni tatuaggi visibili come la scritta “Unbroken” sul braccio destro. Non si hanno molte notizie sul suo luogo di nascita e dove abbia passato la sua infanzia, si è a conoscenza però di una ex dal nome Chiara Maria Mannarino, grazie alle vecchie foto di Facebook.

La storia con Maria Belen

La cantante e ballerina Maria Belen, dopo il matrimonio con Stefano de Martino e il breve flirt con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, Belen trova l’amore in un parrucchiere giovane e alquanto prestante. Antonio, prima delle prime foto in compagnia della sua partner ufficiale, contava solo cinquemila followers su Instagram, mentre oggi supera i 100k.

Pizzicati da Vero per la prima volta coinvolti in un focoso bacio, i due continuano tranquillamente a frequentarsi. Recentemente apprendiamo dai social che Antonio ha deciso di tatuarsi nuovamente, ma questa volta è direttamente Belen a tatuarlo.

L’amore tra i due sembra sincero e spensierato, fattori che la showgirl anelava da parecchio probabilmente. Che sia questo l’amore della vita di Belen? Nel frattempo volano ancora frecciatine con il suo ex marito e padre di suo figlio Santiago, riuscirà Antonio a riportare Belen alla felicità?