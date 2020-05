Belen e Cecilia Rodriguez in dolce attesa? Annunci e indizi

Belen lo ha ammesso in diverse occasioni: si sente pronta per diventare di nuovo mamma: poi ha ammesso che anche sua sorella Cecilia ci sta pensando e…





I fans e followers delle sorelle Rodriguez appena hanno udito la possibile notizia sono andati in visibilio: una doppia gravidanza, sarebbe una cosa incredibile. Chissà. Spesso si sono sentite tali news ma poi nessuna è andata in porto.

Belen si confessa: “Con Stefano complicità unica”

Non a caso, Belen raccontandosi al settimanale Chi ha dichiarato:

Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali.

Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo e, quindi, possiamo lasciarle Santiago per qualche ora e avere momenti nostri”.

La showgirl: “A me piacerebbe, Cecilia ci sta pensando”

Insomma Belen ha ammesso di essere pronta a diventare mamma di nuovo, anche se non ha parlato di tempi precisi. L’intervista al settimanale Chi termina con una frase di Belen che conferma anche i desideri di sua sorella Cecilia. Infatti al settimanale diretto da Alfonso Signorini ha affermato

A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia

Cecilia vuole sposare Moser e avere un bambino

Nella diretta via social con il magazine Chi di qualche giorno fa, la modella ha spiegato che all’idea di allargare la famiglia ci stanno pensando. “L’età c’è e l’amore pure” hanno detto sia Cecilia che Ignazio e che si dicono pronti a mettere su famiglia. Cecilia ha anche aggiunto che le piacerebbe che suo figlio crescesse fra le montagne del Trentino. Sia a lei che ad Ignazio piacerebbe far crescere il bambino lontano da un luogo caotico come Milano: “A Santiago non manca niente, è un genio. Però io lo crescerei in un posto come questo, dove siamo ora”.