Coronavirus, regole per uso corretto delle mascherine

Su questi dispositivi anti-contagio c’è ancora molta confusione. Facciamo chiarezza con le indicazioni degli esperti del Policlinico di San Donato, in provincia di Milano, che ci spiegano quando e come vanno usati i vari modelli.





Le mascherine servono o meno a evitare il contagio? Proteggono sé stessi e gli altri? In piena emergenza Coronavirus anche su questa protezione sanitaria si sono rincorse tante voci diverse.

Vediamo quali spiegazioni hanno dato sull’argomento fonti autorevoli come gli esperti del Policlinico San Donato – Gruppo San Donato, a San Donato Milanese (Milano), che ci illustrano le regole per il corretto utilizzo e per evitare gli sprechi di questi dispositivi.

Uso corretto della mascherina antivirus

Un uso corretto, razionale ed efficiente delle mascherine è più che mai necessario in questo momento. All’inizio della diffusione del Covid-19 nel mondo, e soprattutto in Italia, abbiamo assistito ad una corsa all’acquisto di questi dispositivi antivirus con il risultato che ora sono carenti, contingentati anche per le categorie professionali direttamente esposte. Inoltre, se non sono accompagnate da gesti fondamentali possono risultare addirittura inefficaci.

Ecco i chiarimenti e le raccomandazioni del dottor Giuseppe Gallo dell’Ufficio Qualità e della dottoressa Silvia Aluffi, operatore sanitario, dell’IRCCS Policlinico San Donato.

Le mascherine vanno indossate solo quando risulta difficile mantenere la distanza di sicurezza con le altre persone.

Indossarle mentre si cammina, da soli lungo una strada deserta, oppure in macchina è assolutamente inutile.

È uno spreco per l’intera comunità, visto che in questo momento reperirle è piuttosto difficile, anche per le strutture sanitarie.

Quando vanno usate le mascherine chirurgiche?

Gli esperti del IRCCS Policlinico San Donato proseguono con altre indicazioni. Per la gente comune si parla delle mascherine chirurgiche, dispositivi medici a tutti gli effetti, il cui marchio CE indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza.

A quali soggetti è consigliato l’utilizzo?

– a coloro che presentano sintomi quali tosse o starnuti;

– ai lavoratori impegnati in attività di prima necessità con il pubblico, che hanno per esempio contatto con beni alimentari.

Poiché la trasmissione del virus avviene per droplet (goccioline), il loro uso permette di bloccare la diffusione delle goccioline, per l’appunto, dalla bocca o dal naso, proteggendo chi le indossa e le persone che sono nelle vicinanze.

Uso professionale delle mascherine Ffp2 e Ffp3

Le mascherine conosciute con le sigle Ffp2 e Ffp3 che, se usate correttamente, filtrano rispettivamente il 92% e il 98% delle particelle. Se usate correttamente, dunque, garantiscono maggior protezione. Quest’ultima, però, potrebbe valere solo per chi le indossa.

Sono riservate ad uso professionale. Come indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità vengono date agli operatori direttamente a contatto con pazienti positivi, che svolgono azioni che potrebbero generare aerosol, ovvero broncoscopie, broncolavaggi, assistenza a pazienti intubati, procedure di intubazione ed estubazione.

Come indossare e rimuovere le mascherine

Avvertono gli esperti del Policlinico San Donato: «Ribadiamo il concetto dell’importanza della distanza sociale, più che della mascherina, e dell’igiene delle mani. Se tocchiamo la mascherina mentre la indossiamo, la portiamo al collo, continuiamo a toglierla e metterla, il suo utilizzo perde di efficacia. Anzi, rischiamo di aumentare il rischio di contaminazione perché può essere fonte di infezione a causa dei microrganismi che si sono depositati sopra».

Regole per indossare correttamente la mascherina antivirus:

– Lava accuratamente le mani, con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica, prima di indossarla;

– assicurati che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto verso l’interno;

– fai aderire bene la mascherina al viso e stringere il bordo superiore rigido intorno al ponte del naso e accertati che copra viso e bocca e che il bordo inferiore sia sotto il mento;

– evita di toccare la mascherina mentre la utilizzi.

– nella fase di rimozione è importante non toccare la parte davanti, che potrebbe essere contaminata. Slega i lacci o rimuovi le fasce; togli la mascherina; buttala subito in un contenitore chiuso, come un sacchetto di plastica; procedi con l’igiene delle mani.

Mascherine anti Coronavirus: errori da evitare