Covid-19: il bollettino di oggi, 31 Agosto. Contagiati, guariti e decessi

Vediamo insieme com’è la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, lunedì 31 Agosto. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo!





Grande calo di contagi nella giornata di oggi. I numeri, infatti, scendono dai 1.365 di ieri a 996! A salire invece, purtroppo, è il numero dei decessi (6 quelli di oggi) e dei pazienti in terapia intensiva che diventano in totale 94.

Ancora critica la situazione della Lombardia che supera quota 100 mila contagi dall’inizio della pandemia. Su circa 10 mila tamponi sono stati 135 i risultati positivi.

Molise e Basilicata resistono, con zero casi registrati!

Coronavirus: i numeri di oggi

I dati appena diramati dal ministero della Salute relativamente alla diffusione del Covid-19 nel nostro Paese parlano di un totale di 269.214 persone contagiate, di queste ben 208.536 sono guarite. 58.518 i tamponi effettuati oggi che hanno evidenziato un numero di contagiati inferiore a mille.

Leggi anche: Covid-19: il bollettino di oggi, 30 Agosto. Contagiati, guariti e decessi

Gli esperti Crisanti e Galli, però, hanno dichiarato che andrebbero fatti almeno 300 mila tamponi al giorno!

Problematica è ancora una volta la situazione in Campania, che nelle ultime 24 ha registrato un nuovo boom di infezioni: è la regione che ha registrato più casi positivi. Seguono il Lazio (dove però per la prima volta sono stati riscontrati zero positivi sui test rapidi all’aeroporto di Fiumicino), la Lombardia ed l’Emilia Romagna.

Il ministro Speranza, intanto, punta l’attenzione sulla riapertura delle scuole: “E’ importante pianificare le lezioni online in vista di chiusure temporanee.” ha commentato.

Di seguito i numeri di oggi, divisi per regione