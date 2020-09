Covid-19 oggi: +1.108 contagi e 12 vittime

Vediamo insieme com’è la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, lunedì 7 Settembre. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo!





Anche oggi i tamponi risultati positivi sono in calo. Anche il numero dei tamponi effettuati, però, è sceso di molto (è stato quasi dimezzato).

Cala anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e anche quello di pazienti ricoverati con altri sintomi che ieri erano preoccupantemente in crescita.

Il primo posto della Lombardia, che è stata fino a ieri la regione più colpita, è stato spodestato dalla Campania, i cui dati cominciano a preoccupare!

Coronavirus: i numeri di oggi 7 settembre

I tamponi risultati positivi oggi sono stati 1.108, quindi 189 in meno rispetto a ieri, giornata in cui il trend era già in calo. Il numero dei tamponi, però, è sceso e anche di parecchio. Oggi sono stati “solo” 52.553, ieri erano stati 76.856, quasi 110 mila nella giornata di sabato!

I decessi registrati oggi sono 12, numero in crescita rispetto a ieri. Ad oggi dall’inizio della pandemia sono 278.784 i casi totali. I casi di pazienti ricoverati in terapia intensiva registrarti oggi sono 9, in calo rispetto a ieri.

La Campania è la regione che nelle ultime 24 ore ha registrato più casi positivi. Seguono Lazio ed Emilia Romagna. Retrocede la Lombardia!

Di seguito i numeri di oggi, divisi per regione: