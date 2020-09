Covid-19 oggi: +1297 contagi e 7 vittime

Vediamo insieme com’è la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, domenica 7 Settembre. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo!





Calano di quasi 400 unità i tamponi risultati positivi. In calo, però, anche tamponi effettuati (30 mila in meno rispetto a ieri).

Nuovamente in aumento, dopo lo stop di ieri, i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sono 12 in più. In crescita anche i ricoverati con sintomi e le persone in isolamento domiciliare.

La Valle d’Aosta, per il secondo giorno consecutivo, nelle ultime 24 ore non ha registrato nuovi casi. La regione con i dati più preoccupanti rimane la Lombardia, seguita dal Veneto.

Coronavirus: i numeri di oggi 7 settembre

I tamponi risultati positivi oggi sono stati 1.297, quindi 398 in meno rispetto a ieri, giornata in cui il trend era già in calo. Il numero dei tamponi, però, è sceso. Oggi sono stati “solo” 76.856, ieri erano stati quasi 110 mila!

I decessi registrati oggi sono 7, numero in calo rispetto a ieri. Ad oggi dall’inizio della pandemia sono 277.634 i casi totali.

I casi di pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 12, inevitabilmente in aumento rispetto a ieri in cui il numero era a zero. Scende, invece, il dato relativo ai pazienti guariti/dimessi: sono 405.

Il Premier Conte, intanto, ha assicurato che non si assisterà ad un nuovo lockdown. Si spera, però, nel vaccino ma all’inizio non sarà per tutti. Secondo Speranza le prime dosi saranno per medici e anziani!

Nel mondo i contagi hanno superato i 26,8 milioni di casi, mentre sono 879.580 i morti.