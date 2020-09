Covid-19: Selvaggia Lucarelli massacra Vip e influencer

Selvaggia Lucarelli continua il suo show! La giornalista, infatti, nelle sue recnti stories ha portato avanti la sua lotto contro i “furbetti” del Coronavirus!





Nelle ultime settimane Selvaggia Lucarelli non ha fatto altro che scagliarsi contro vip e personaggi famosi che sono stati poco (o per niente) attenti nei confronti del Coronavirus. La donna, infatti, si è duramente espressa contro chi, soprattutto in Sardegna, non ha prestato la minima attenzione alla possibilità di contagio.

Visto i numeri in aumento della pandemia, infatti, si evince che, soprattutto nelle località vacanziere, è stata davvero poca l’accortezza tenuta. Mascherine e distanziamento sociale sono due semplice ma efficaci metodi di prevenzione ma, a quanto pare, in molti li hanno sottovalutati!

Di recente alcune sue Instagram stories erano state rivolte a Nilufar Addati, Fedrico Fashion Style, Teresanna Pugliese, Giulia Latini, Daniele Schiavon e altri volti noti del mondo dello spettacolo.

Ma ora, non contenta, Selvaggia ha continuato ad attaccare, uno per uno, coloro che sono colpevoli di affrontare in modo totalmente sbagliato l’emergenza!

Selvaggia Lucarelli contro tutti

Da Elisabetta Aprile, personaggio social che prima ha negato la pandemia e poi si è contagiata, a Mariano di Vaio, colpevole di aver sbaciucchiato i figli prima di venire a conoscenza del risultato del tampone. Anche stavolta la Lucarelli non risparmia nessuno e in una lunga serie di storie (e sono davvero molte) ha passato in rassegna i “colpevoli“.

C’è spazio anche per la compagna di Federico Fashion Style che, mentre parla dei suoi sintomi, infila in una stories una bella sponsorizzazione. E come non citare Elettra Lamborghini che fino a poco tempo fa è stata impegnata in una serie di concerti e ora condanna duramente quelli che girano liberamente senza fare il tampone.

Una menzione particolare viene fatta a Parpiglia con cui, ultimamente, c’è un pò di maretta. Il giornalista, infatti, ha trascorso le vacanze in Sardegna ma si è “giustificato” dicendo di essere stato ben lontano dai party e dalle serate in cui si sono creati maggiormente gli assembramenti. Il tutto è stato smentito da circa una decina di foto e video ritrovati in rete dalla Lucarelli.

E Selvaggia non sembra ancora pronta a fermarsi!