Covid: le regioni cambiano colore

Dopo la firma del ministro della Salute, Roberto Speranza, i colori di alcune regioni sono cambiati. Aumentano quelle arancioni (a rischio medio) e quella gialle (rischio basso). Passano da 8 a 5 quelle rosse, dove il rischio è più alto.





Sono 5 le regioni che da oggi cambiano colore. Lombardia, Piemonte e Calabria, infatti, passano dalla zona rossa a quella arancione. Potranno riaprire i negozi e si potrà circolare liberamente all’interno del proprio comune. Ancora chiusi bar e ristoranti che, però, potranno lavorare con l’asporto.

Liguria e Sicilia tornano in zona gialla. Qui sono permessi spostamenti tra le regioni e bar e ristoranti possono rimanere aperti fino alle 18.

Sono in arrivo, però, anche nuove regole. Il Nuovo Dpcm è atteso per i primi di Dicembre ma, intanto, queste regione potranno dovere di regole meno strette.

Coronavirus: 5 regioni cambiano colore

La situazione è in netto miglioramento ma la raccomandazione è quella di non abbassare assolutamente la guardia! “Non si parla di un liberi tutti”, sottolineano gli esperti, che raccomandano prudenza e attenzione. Il paese, infatti, non può permettersi eventuali ricadute o nuove ondate nelle prossime settimane.

Attualmente, quindi, in zona gialla troviamo solo Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto.

Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, invece, sono in zona arancione. Ancora bollino rosso per Abruzzo, Campania, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta.

Certamente nei prossimi giorni la situazione potrebbe cambiare: vanno valutati una serie di parametri e i diversi rischi possibili.