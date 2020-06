Elisabetta Gregoraci: dedica d’amore a un giovane uomo…

Nel cuore della showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, da dieci anni c’è una persona molto speciale, che ogni tanto la fa arrabbiare, ma resta la sua gioia più grande. Di chi si tratta?





Elisabetta Gregoraci è impegnata da anni nel mondo dello spettacolo, dove la attendono nuove sfide lavorative, ma non perde l’occasione per mostrare la sua tenerezza e dolcezza di mamma, come ha fatto di recente sui social.

Elisabetta Gregoraci: la sua “gioia più grande” è Nathan Falco

“Ogni tanto sei monello, ogni tanto mi fai arrabbiare… ma sei l’amore della mia vita e questo non cambierà mai! Vederti crescere e diventare un uomo è la mia gioia più grande”, ha scritto Elisabetta su Instagram, a corredo di una foto che la ritrae tra le onde con suo figlio, Nathan Falco, avuto dieci anni fa dall’ex marito Flavio Briatore.

Vedremo presto la Gregoraci, affiancata da Alan Palmieri, alla conduzione di “Battiti Live”, evento musicale itinerante organizzato da Radio Norba e adeguato, quest’anno, alle misure anti-Covid, in onda su Italia 1. In autunno, poi, la showgirl calabrese sarà una dei grandi protagonisti della nuova edizione di “Grande Fratello Vip”, al cui timone è stato riconfermato Alfonso Signorini.

Negli ultimi giorni i fan si sono spaventati per la loro “Eli”: negli scatti pubblicati sui social e nelle Stories, infatti, è possibile vedere un cerotto che campeggia sul suo petto, poco sotto la gola. È stata la conduttrice stessa a chiarire di che cosa si tratti: “Ho tolto un neo che non era bello“. Il dettaglio è ben visibile anche in una clip in cui la Gregoraci invita il pubblico ad andare al cinema prossimamente a vedere il film “Ammen”, in uscita il 2 luglio, dove ha recitato anche lei.

Gregoraci e Briatore: anche da separati, uniti per il figlio

La Gregoraci e Briatore sono rimasti in buoni rapporti, dopo la fine del loro matrimonio, anche per il bene di Nathan Falco. Quest’ultimo ha trascorso l’ultimo fine settimana con il padre, come ha mostrato sempre su Instagram Flavio Briatore, condividendo coi follower uno scatto in cui appare insieme al figlio su una pista di atterraggio, appena arrivati con il jet privato a loro disposizione (una località di mare, stando a quello che ha pubblicato l’imprenditore successivamente).

“Weekend con papà”, ha commentato l’ex team manager di Benetton e Renault. Qualcuno gli ha chiesto come mai, all’aperto, lui e il figlio indossassero le mascherine anti-contagio. “Ci hanno detto che era obbligatorio”, ha spiegato l’imprenditore.