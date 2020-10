Meteo ottobre: caldo anomalo in arrivo

Secondo le previsioni del meteo la nostra penisola sta vivendo e vivrà un’Ottobrata Africana. A causarla sarebbe il promontorio anticiclonico che sta interessando l’Italia. Ma questo cosa comporta? Quali sono le regioni più colpite? Scopriamolo insieme.





Nelle ultime settimane si è potuto notare che le temperature dopo un drastico calo sono aumentate e stanno continuano ad aumentare in maniera esponenziale. A quanto pare la nostra penisola è stata investita in parte da un promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale. Questo si traduce in un caldo anomalo e in un’Ottobrata Africana.

Infatti le regioni che sono e saranno interessate da questo anticiclone verranno investite dall’aria calda Africana, che farà aumentare drasticamente le temperature! Ma scopriamo insieme quali saranno le regioni maggiormente colpite da questo fenomeno.

Regioni maggiormente colpite

Le regioni maggiormente colpite e interessate da quest’aria calda, proveniente dal deserto algerino e tunisino saranno quelle del sud e le isole. Soprattutto le isole come la Sardegna e la Sicilia che potrebbero sfiorare anche i 30 gradi. Oltre alle isole ad essere interessate da questo caldo anomalo saranno anche la Calabria con temperature fino a 26 gradi, la Puglia 25 gradi e la Campania, in special modo sul casertano.

Questo vortice di aria calda riuscirà a mitigare anche le temperature nel centro sud. Dunque man mano che si risale la penisola le temperature scendono, anche se in realtà non ci sono dei cali drastici nel Nord Italia.

Il tempo non subirà grandi cambiamenti, sulla penisola ci sarà prevalentemente un cielo nuvoloso, fatta eccezione per il sud e le isole. Attenzione però è in arrivo una perturbazione su tutto il Nord Italia, questo comporterà la presenza di piogge sparse in tutto il territorio settentrionale.