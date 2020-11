Natale 2020 in emergenza e bloccato dal Covid: solo 6 a tavola

Dopo giorni di incertezza, arrivano le prime indiscrezioni sul Natale 2020 e le prossime mosse. Alcune regioni cambieranno “colore”, previsto il rientro a scuola per il 9 di Gennaio in maniera graduale.





Questo Natale sarà molto anomalo. Orami da un intero anno siamo in ostaggio di una pandemia che sta bloccando il normale scorrere delle vite di tutti. I presidenti di regione e Palazzo Chigi cercano di contenere i contagi, ma tutto sta alla coscienza di ognuno di noi.

Prime anticipazioni su questo Covid-Christmas

Secondo il report aggiornato ogni giorno dal Corriere della Sera, l’italia è il sesto paese per numero di morti al mondo, con oltre 53.000 decessi. L’emergenza, nonostante un lento decorso, tende a rimanere “stabile”. Come trascorreremo questo Natale?

Le regioni che torneranno gialle, quindi con norme meno restrittive, sono per adesso Liguria e Sicilia, mentre Lombardia, Piemonte e Calabria usciranno dallo stato di emergenza, in quanto regioni “rosse“. Previsto il rientro a scuola molto graduale per il 9 di Gennaio, con ingressi scaglionati e didattica mista.

In 6 a Tavola

Questo Natale, afferma uno sconsolato Ministro Speranza, “Sarà ognuno a casa propria”. Coprifuoco da definire se alle 22 o le 23, ma non in più di 6 a Tavola. Lo spostamento tra Regioni Gialle sarà vietato durante tutto il periodo delle festività, ma permesso solamente per il ritorno alla propria abitazione di residenza. Quarantena obbligatoria per chi rientra dall’estero.

Rimane ancora una questione spinosa quella sulle giornate di Natale e Capodanno, probabilmente ci sarà un leggero allentamento delle misure, fermo restando che tutte le informazioni reperibili sono passibili di un repentino cambiamento in ogni momento.

Il Natale 2020 sarà dunque all’insegna dei nostri familiari. I consigli restano gli stessi: igienizzarsi le mani, indossare la mascherina ed evitare spostamenti inutili. La pandemia è a livello globale, siamo tutti legati dalle azioni che commettiamo. Proviamo a guardare alla fine di questo anno con la consapevolezza che, rispettando le norme, possiamo sperare in un Natale 2021 sereno.