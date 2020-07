Oroscopo di Paolo Fox, 30 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per oggi giovedì 30 luglio: cosa dicono le stelle per l’amore, la salute e il lavoro? Scopriamo l’oroscopo di Paolo Fox per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione





Come sarà questo giovedì 30 luglio 2020 per i 4 segni centrali dello zodiaco? Chi sarà baciato dalla fortuna, Leone, Vergine, Bilancia o Scorpione?

Ce lo svelano le previsioni liberamente tratte dal famoso astrologo Paolo Fox. Energia da vendere per il Leone. La Vergine sogna un amore da film. Attraente come non mai la Bilancia. Lo Scorpione è sempre più interessato ad approfondire le proprie conoscenze sul mondo. Ma non è tutto! Vediamo nel dettaglio le altre novità di oggi.

Oroscopo Leone giovedì 30 luglio 2020

Oggi è veramente un giorno in cui può succedere di tutto, non porre limiti alla fantasia. Da una conoscenza occasionale può derivare un’opportunità clamorosa, che non avresti mai sperato, perciò fatti trovare pronto ad essere baciato dalla Fortuna. Le tue energie sono davvero incontenibili, a te incanalarle nella giusta direzione.

Oroscopo Vergine giovedì 30 luglio 2020

Desideri essere travolto da una love story indimenticabile e sogni fughe d’amore con l’affascinante sconosciuto che si è appena trasferito al piano di sotto, ma almeno per il momento il tuo sex appeal non sembra funzionare come vorresti e ti ritrovi a passare le serate in compagnia della solita combriccola di amici. In compenso, nel lavoro vai alla grande!

Oroscopo Bilancia giovedì 30 luglio 2020

Venere dalla tua parte ti rende attraente e all’altezza di ogni occasione, con look ogni volta azzeccatissimi: ai party cui parteciperai in questi giorni, riceverai complimenti per il tuo stile elegante e originale. Ma se proverai a intavolare una conversazione con qualche invitato rischierai di inanellare una serie di gaffe epiche, Mercurio ti ha preso di mira.

Oroscopo Scorpione giovedì 30 luglio 2020

La tua curiosità sul mondo che ti circonda, e su cui vuoi assolutamente scoprire di più, ti fa onore: ti piacerebbe dare il tuo contributo ed essere utile alla comunità e per far questo ritieni di doverti informare su tutte le questioni politiche ed economiche. Hai capito che solo pensando con la tua testa puoi essere veramente libero.