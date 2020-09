Oroscopo Paolo Fox oggi sabato 5 settembre: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per oggi sabato 5 settembre: cosa dicono le stelle per l’amore, la salute e il lavoro? Scopriamo l’oroscopo di Paolo Fox per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione





Come sarà questo sabato 5 settembre 2020 per i 4 segni centrali dello zodiaco? Chi sarà baciato dalla fortuna, Leone, Vergine, Bilancia o Scorpione?

Ce lo svelano le previsioni liberamente tratte dal famoso astrologo Paolo Fox. Il Leone potrebbe ricevere critiche al lavoro. La Vergine è gentile e comprensiva con gli altri. La Bilancia vive alti e bassi in amore. Lo Scorpione si sente amato e coccolato. Ma non è tutto! Vediamo nel dettaglio le altre novità di oggi.

Oroscopo Leone sabato 5 settembre 2020

Al lavoro alcuni colleghi potrebbero lamentarsi, ma sarai portato a pensare che manchino di generosità e comprensione. In certi momenti ti sembra ti dare molto più di quanto ricevi ma è solo il tuo punto di vista, a tratti un po’ egocentrico, che ti fa credere che il mondo giri sempre intorno a te. Dai più ascolto alle critiche, se queste sono costruttive.

Oroscopo Vergine sabato 5 settembre 2020

Con tanti pianeti importanti disposti armoniosamente nel tuo cielo sei tra i segni favoriti dalle stelle in questo periodo. Gentile e comprensivo con tutti, ti prodighi per gli altri, soprattutto se non stanno bene, e ogni volta provi a superare te stesso in una continua gara di disponibilità, ma fai attenzione a non scambiare i tuoi sogni con la realtà.

Oroscopo Bilancia sabato 5 settembre 2020

Chi sta vivendo una storia d’amore appena sbocciata, o è innamorato di qualcuno a cui non ha ancora dichiarato i propri sentimenti, potrebbe trovarsi a vivere momenti contrastanti di alti e bassi. La paura che il sentimento che provi non sia contraccambiato potrebbe provocarti ansia e insicurezza portandoti a compiere errori di tattica amorosa.

Oroscopo Scorpione sabato 5 settembre 2020

In questi giorni sei sotto gli influssi della configurazione positiva di Venere con Nettuno. Le stelle disposte favorevolmente rispetto al tuo cielo ti infondono la sicurezza in amore. Anche se non vivi una relazione di coppia sentirai di avere un rapporto di forte intesa con un amico del cuore, un fratello o un cugino oppure un genitore.