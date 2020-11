Previsioni meteo fine settimana 13-14-15 Novembre 2020

Come sarà il meteo questo fine settimana? Scopriamo insieme come sarà il clima per questo fine settimana da Venerdì 13 Novembre a Domenica 15 Novembre. Vediamo cosa dicono le previsioni del meteo per il nord il centro il sud e le isole.





Rinnoviamo l’appuntamento con le previsioni del meteo per questo fine settimana che va da venerdì 13 Novembre a domenica 15 Novembre 2020. Scopriamo come sarà il clima per il nord il centro il sud e le isole. Oggi abbiamo ancora una giornata con molte nubi localizzate soprattutto al centro nord. Sabato ci aspetta una giornata nuvolosa al centro nord e soleggiata al sud. Domenica si prevede qualche fenomeno al centro nord, mentre invece al sud ci saranno poche nuvole.

Previsioni meteo fine settimana 13-14-15- Novembre : Nord Italia

Per oggi è prevista una giornata molto nuvolosa con qualche pioggia in Liguria e nell’alta Toscana. Le temperature restano stabili.

Le previsioni per sabato mostrano un giornata prevalentemente coperto da nuvole. Anche nella giornata di oggi ci saranno delle deboli piogge in Liguria, mentre invece sono previste delle schiarite altrove, soprattutto sulle Alpi. Le temperature sono stabili con massime tra 13 e 16 gradi.

Per domenica si prevede una giornata abbastanza buona. Sono attese poche nubi, soprattutto sulle Alpi; nel pomeriggio ci sarà qualche pioggia di debole entità. Temperature in lieve calo con massime tra 12 e 15 gradi.

Previsioni meteo fine settimana 13-14-15- Novembre : Centro Italia

Le previsioni per oggi sono molto variabili avremo cieli nuvolosi, con qualche schiarita nel pomeriggio. Temperature sono stabili.

Le previsioni per sabato per il Centro Italia non sono per niente buone. Sono attese delle piogge fin dal mattino, l’unica regione più serena sarà quella delle Marche. Le temperature sono in stazionarie con massime comprese tra 15 e 21 gradi.

Per domenica si prevedono una giornata variabile; prevalenza di bel tempo sul versante adriatico, mentre invece c’è una concentrazione di nubi nell’entroterra. Le temperature sono stabili con massime tra 15 e 22 gradi.

Previsioni meteo fine settimana 13-14-15- Novembre : Sud Italia e le Isole

Le previsioni per oggi si prospetta una giornata variabile, sono attese delle lievi piogge in Campania, mentre invece ci saranno delle schiarite altrove le temperature restano stazionarie.

Le previsioni per sabato per il Sud Italia e le Isole, sono abbastanza buone. Ci saranno delle ampie schiarite, soprattutto nelle isole; nubi sottili in Campania e nell’alta Puglia. Le temperature sono in rialzo, con massime comprese tra 17 e 22 gradi.

Per domenica, tempo sereno con qualche addensamento. Ci sarà un cielo prevalentemente soleggiato, con qualche nuvola sparsa su tutto il territorio. Temperature stabili tra 17 e 22 gradi.

