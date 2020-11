Previsioni meteo fine settimana 20-21-22 Novembre 2020

Vediamo insieme cosa dicono le previsioni del meteo per questo fine settimana da Venerdì 20 Novembre a Domenica 22 Novembre. Scopriamo come sarà il clima per il nord il centro il sud e le isole. Cosa dobbiamo aspettarci questo fine settimana?





Ecco a voi il consueto appuntamento con le previsioni del meteo per questo fine settimana che va da venerdì 20 Novembre a domenica 22 Novembre 2020. Scopriamo come sarà il clima per il nord il centro il sud e le isole. Oggi abbiamo per nulla buona, piogge e temporali sparse e neve sugli appennini. Sabato ci aspetta una giornata fredda e altrettanto piovosa. Domenica si prevede qualche pioggia residua localizzata al sud e soleggiato altrove.

Previsioni meteo fine settimana 20-21-22- Novembre : Nord Italia

Per oggi è prevista una giornata prevalentemente piovosa. Piogge attese nel nella parte meridionale della Lombardia e in tutta l’Emilia Romagna, nuvoloso altrove. Le temperature sono in calo.

Le previsioni per sabato mostrano un giornata con un miglioramento. Dopo le piogge del giorno prima, la giornata si aprirà con un notevole miglioramento, con cieli prevalentemente sereni. Le temperature sono in calo ulteriore massime tra 9 e 12 gradi.

Per domenica si prevede una giornata abbastanza soleggiata. Sono attese poche nubi, sarà molto freddo all’alba. Temperature in lieve ripresa con massime tra 10 e 15 gradi.

Leggi anche: Previsioni meteo fine settimana: 6-7-8- Novembre 2020

Previsioni meteo fine settimana 20-21-22- Novembre : Centro Italia

Le previsioni per oggi non sono buone, sono attese piogge in tutto il centro con temporali locali e molto vento e neve sugli appennini. Temperature in calo.

Le previsioni per sabato per il Centro Italia non sono per niente buone. Sono attese molte nubi e piogge ad est sull’Abruzzo e le Marche. Prevista neve sugli appennini. Le temperature sono in calo con massime comprese tra 9 e 15 gradi.

Per domenica si prevedono una giornata prevalentemente serena; bel tempo quasi ovunque, sono attesi perà venti forti e possibile gelare. Le temperature sono stabili con massime tra 10 e 15 gradi.

Previsioni meteo fine settimana 20-21-22-Novembre : Sud Italia e le Isole

Le previsioni per oggi si prospetta una giornata con qualche peggioramento, piogge e temporali in arrivo. Temperature in drastico calo.

Le previsioni per sabato per il Sud Italia e le Isole, sono incerte. Ci saranno dei rovesci e dei temporali localizzati tra la Puglia e la Calabria. Le temperature sono in calo con massime comprese tra 13 e 17 gradi.

Per domenica, sono attesi rovesci. Piogge attese in Calabria e Sicilia, soleggiato altrove. Temperature stabili tra 15e 19 gradi.