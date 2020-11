Previsioni meteo fine settimana 27-28-29 Novembre 2020

Scopriamo come saranno le previsioni del meteo per questo fine settimana da Venerdì 27 Novembre a Domenica 29 Novembre. Vediamo come sarà il clima per il nord il centro il sud e le isole. Cosa dobbiamo aspettarci questo fine settimana?





Rinnoviamo l’ appuntamento con le previsioni del meteo per questo fine settimana che va da venerdì 27 Novembre a domenica 29 Novembre 2020. Scopriamo come sarà il clima per il nord il centro il sud e le isole. Oggi abbiamo una giornata prevalentemente nuvolosa, soleggiata solo al sud. Sabato ci aspetta un consistente peggioramento, con la presenta di piogge sparse. Domenica si prevede maltempo sparso tra il centro e il sud.

Previsioni meteo fine settimana 27-28-29- Novembre : Nord Italia

Per oggi è prevista una giornata prevalentemente nuvolosa. Nebbie soprattutto sulla Pianura padana, inoltre ci sarà qualche fenomeno di breve intensità localizzato. Le temperature sono in calo.

Le previsioni per sabato mostrano un giornata nuvolosa. Cieli coperti soprattutto sulla pianura Padana, soleggiato sulle Alpi. Qualche pioggia in Piemonte e Liguria. Le temperature sono stazionarie massime tra 8 e 13 gradi.

Per domenica si prevede una giornata variabile. Sono attese piogge sull’Emilia Romagna, e nuvole nel resto del nord -est; mentre invece in Liguria e in tutto il nord ovest ci sarà un cielo limpido. Temperature stabili con massime tra 8 e 12 gradi.

Previsioni meteo fine settimana 27-28-29- Novembre : Centro Italia

Le previsioni per oggi non sono buone, è atteso un cielo nuvoloso con la presenza di numerose precipitazioni soprattutto sul versante occidentale. Temperature stazionarie.

Le previsioni per sabato per il Centro Italia non promettono bene. Sono attese molte nubi e piogge sul versante tirrenico. Maltempo anche in Sardegna con qualche fenomeno anche intenso. Le temperature sono in stabili con massime comprese tra 11 e 17 gradi.

Per domenica si prevedono una giornata con qualche rovescio; Si prevede maltempo su tutto il versante orientale, con piogge abbondanti in Abruzzo, mentre cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Le temperature sono stabili con massime tra 12 e 17 gradi.

Previsioni meteo fine settimana 27-28-29-Novembre : Sud Italia e le Isole

Le previsioni per oggi si prospetta una giornata abbastanza buona, cielo prevalentemente soleggiato e poco nuvoloso. Temperature sono stabili.

Le previsioni per sabato per il Sud Italia e le Isole, sono molto variabili. Sono attese molte nubi in Sicilia, mentre invece sono previste piogge in Calabria e Campania. Le temperature sono stabili con massime comprese tra 13 e 19 gradi.

Per domenica, sono attesi molti rovesci. Piogge attese in tutto il sud Italia con qualche fenomeno temporalesco. In serata ci sarà un lieve miglioramento. Temperature in lieve calo tra 14e 17 gradi.

