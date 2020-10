Previsioni meteo fine settimana: 9-10-11 Ottobre 2020

Torna l’appuntamento con le previsioni del meteo per il fine settimana, da venerdì 9 ottobre a domenica 11 ottobre 2020. Scopriamolo insieme come sarà il clima, ecco le previsioni per il nord il centro il sud e le isole, in questo secondo fine settimana d’ottobre.





Rinnoviamo l’appuntamento settimanale con le previsioni del meteo per questo fine settimana da venerdì 9 ottobre a domenica 11 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni per il nord il centro il sud e le isole.

Oggi abbiamo una giornata abbastanza stabile, senza molte precipitazioni. Sabato ci sarà un peggioramento soprattutto sul versante Nor Ovest. Domenica maltempo diffuso soprattutto nel Centro-Nord.

Previsioni meteo fine settimana per il Nord Italia

La previsioni per oggi non sono abbastanza buone, si prospetta un maltempo soprattutto a Nordovest e sull’alta toscana; temperature stabili.

Le previsioni per sabato mostrano un peggioramento con la possibilità di rovesci e temporali anche intensi Al mattino sono attese le prime piogge soprattutto sulla Liguria. Il maltempo poi si estenderà anche alle altre regioni del Nord.Le temperature sono in lieve calo. Nel pomeriggio sono attesi dei fenomeni intensi che peggioreranno nella notte tra sabato e domenica. Le temperature sono in calo con massime tra 18 e 22 gradi.

Per domenica sono attese piogge con qualche acquazzone di forte intensità a Nord Est. A Nord Ovest invece non ci saranno piogge e il cielo sarà prevalentemente nuvoloso. Neve prevista fino a 1100 m. Temperature in diminuzione con massime tra 12 e 16 gradi.

Previsioni meteo fine settimana per il Centro Italia

Le previsioni per oggi sono buone avremo tempo prevalentemente soleggiato con qualche nuvola sparsa. Temperature sono in lieve aumento.

Le previsioni per sabato per il Centro Italia sono abbastanza promettenti. Durante la mattina avremo un cielo soleggiato con la presenza di molte nubi. Nel pomeriggio ci sarà un netto aumento delle nuvole con la presenza dei primi piovaschi soprattutto in Toscana. La situazione peggiorerà poi in serata, con la presenza di fenomeni anche intensi. Le temperature sono stabili con massime comprese tra 19 e 24 gradi.

Per domenica si prevedono piogge e temporali sparsi in tutto il centro Italia.L’intera giornata sarà caratterizzata da variabilità e dall’intermittenza di piogge sparse. Le temperature sono in calo con massime tra 15 e 19 gradi.

Previsioni meteo fine settimana per il Sud Italia e le Isole

Le previsioni per oggi si prospetta una giornata molto soleggiata senza la presenza di nuvole, temperature stabili.

Le previsioni per sabato per il Sud Italia e le Isole, sono buone.Per la mattinata sono previsti cieli tersi, senza nuvole. Nel pomeriggio vedremo l’intensificazione delle nubi ma senza pioggia. Le temperature sono in lieve rialzo massime tra 21 e 26 gradi.

Per domenica, tempo prevalentemente soleggiato con nubi sparse. Nel pomeriggio sono attese le prime piogge. Temperature stabili tra 21 e 25 gradi