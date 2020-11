Uomini e Donne, Luigi Mastroianni ufficiale: è fidanzato

Dopo tante indiscrezioni finalmente è arrivata la conferma: Luigi Mastroianni, archiviata la storia con Irene Capuano, frequenta una nuova ragazza! La notizia è stata data sui social, nelle ultime ore, proprio dall’ex tronista.





Della sua storia con una misterioso bionda si è parlato per tutta l’estate. L’ex tronista, infatti, è stato spesso fotografato in compagnia di una bella ragazza ma ha deciso di non rispondere mai alle curiose domande dei suoi followers.

Ora, però, in occasione di un giorno speciale, ha deciso di presentare la sua ragazza al suo pubblico, ufficializzando le cose: lei è Anna e lui sembra davvero aver ritrovato l’amore fra e sue braccia!

Luigi Mastroianni: con Anna fa sul serio

In occasione di un importante traguardo per la sua dolce metà (che a giudicare dalla corona di alloro in testa sembra essersi laureata) Luigi Mastroianni ha deciso di rompere il silenzio e di mostrare al mondo dei social la sua ragazza!

“Lei è Anna. Qualcuno già qualche mese fa aveva intuito, ma ho preferito non rispondere e svagare su l’argomento. Ho preferito non esporla per proteggerla da un mondo social di cui faccio parte, ma che a lei non interessa.” ha spiegato, nella didascalia. “Forse per questo mi prenderò qualche insulto da parte sua (troppo riservata ) ma oggi ero particolarmente fiero di lei e tanto felice per lei… e ci tenevo a dirlo a tutti voi.” ha continuato il giovane.

“Ti amo”, ha aggiunto poi l’ex volto di Uomini e Donne che, però, ha preferito non taggare la ragazza che evidentemente è molto riservata. Alcune indiscrezioni, però, svelano che la giovane bionda ha già conosciuto Salvo, il fratello di Luigi!

Insomma, i due fanno proprio sul serio!