Temptation Island: anticipazioni di stasera, 16 luglio 2020

Cosa ci riserverà la puntata di Temptation Island Qin onda questa sera, giovedì 16 luglio, su Canale 5? Le anticipazioni che arrivano dal villaggio in Sardegna sono davvero succulente…





Tutto è pronto, l’attesa sta per finire: siete pronti per la terza puntata di Temptation Island? L’appuntamento, attesissimo, con la terza tappa del viaggio dei sentimenti di Canale 5 condotto da Filippo Bisceglia in onda oggi, giovedì 16 luglio, in prima serata promette di essere una vera… bomba.

Ciavy e Valeria al falò?

Un nuovo falò di confronto attende un’altra coppia di Temptation Island. Dopo Alessandro e Sofia, che sono tornati a casa insieme, toccherà a Ciavy e Valeria ritrovarsi in spiaggia, faccia a faccia, dopo quello che hanno visto fare e sentito dire dal proprio partner. Come andrò a finire tra di loro?

Ciavy ama la libertà e, appena entrato in gioco, ha spiegato di non essere certo di amare ancora la sua ragazza. Valeria dal canto suo, sconvolta da questa dichiarazioni, ha subito trovato il modo per consolarsi, avvicinandosial single Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e donne, con il quale si è scambiata dolci effusioni.

A quanto pare, se le indiscrezioni che arrivano dal villaggio fossero confermate, Valeria avrebbe lasciato Ciavy e chiesto al tentatore di uscire insieme a lei. Il lieto fine però non c’è stato.

Andrea e Anna alla resa dei conti?

La seconda coppia decisamene in bilico è quella formata da Andrea, 27 anni, e Anna, 37, che da lui vorrebbe un figlio e la fede al dito. Il giovane ha sempre dichiarato alla fidanzata di non sentirsi pronto, ma lei ha deciso di metterlo con le spalle al muro: durante l’avventura in Sardegna, Infatti, la donna ha deciso di farlo ingelosire pesantemente inducendolo poi a prendere una decisione definitiva sulla loro storia, che lei è certa la porterà all’altare e a rimanere incinta.

Allibito per l’atteggiamento e le rivelazioni della compagna, che tra l’altro è già mamma di altri due bambini avuti da una precedente relazione, e che si è definita “diabolica” perché per ottenere quello che vuole è disposta davvero a tutto, il 27enne ha chiesto un confronto immediato. Cosa deciderà di fare? Anna riuscirà a convincerlo a portare a termine il suo progetto nonostante Andrea non si senta ancora pronto per il doppio grande passo?