Diletta Leotta: splendida si allena sull’Etna

Diletta Leotta ha passato una giornata alternativa! La famosa conduttrice, infatti, è una grande amante dello sport e, anche in vacanza, ha voluto allenarsi. La location d’eccezione è l’Etna!





La showgirl, nell’ultimo periodo, ha fatto molto parlare di sé. Prima la storia d’amore finita improvvisamente con il pugile Daniele Scardina che, a quanto pare, le starebbe provando tutte per riconquistarla. Poi il presunto flirt con Ibrahimovic, smentito dal manager della ragazza ma ancora sospetto.

Ma Diletta, nonostante le indiscrezioni e i gossip su di lei, si è goduta l’estate in Sardegna insieme alle amiche di sempre. Ora la Leotta è tornata in Sicilia, sua terra natia. La ragazza è una grande amante dello sport e anche durante la quarantena non ha mai smesso di allenarsi, regalando ai suoi followers work-out e divertenti dirette.

E anche ieri, nonostante sia ancora in ferie, ha deciso di fare un pò di sport! E cosa c’è di meglio che allenarsi scalando un vulcano?!

Diletta Leotta: work-out sul vulcano

Ieri mattina Diletta, coraggiosa e motivata, ha deciso di salire fino alla Valle del Bove, sul famoso vulcano Etna. Insieme ad alcuni amici e ad un tenerissimo cagnolone la conduttrice è salita il più in alto possibile.

Ad un’altitudine di 2037 metri la Leotta si è concessa qualche momento di relax, facendosi riprendere nella sua tutina bronzo seduta sulla nerissima pietra che caratterizza la montagna.

Dopo qualche scatto e qualche altra stories il gruppo è sceso, godendosi la passeggiata fino al punto di partenza. Diletta, allenata com’è, non ha minimamente sofferto la fatica.

Altrettanto non si può dire per il cane che accompagnava il gruppo che, con la lingua a penzoloni per la fatica, è stato portato giù dal vulcano in braccio al volenteroso padrone!