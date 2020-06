Adriana Volpe confessa la crisi con suo marito

Dopo Il Grande Fratello Vip per Adriana Volpe è iniziato un periodo travagliato. La presentatrice ha voluto svelare la verità sulla crisi con il marito…





L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip ha messo a dura prova la vita privata di Adriana Volpe, rilanciata però nel mondo del lavoro (dal 29 giugno condurrà, insieme ad Alessio Viola, Ogni mattina, nuovo programma in onda su TV8).

È la Volpe in persona che ora parla della sua situazione famigliare. Lo fa in una intervista al settimanale Diva e donna, dopo che qualche tempo fa aveva confessato ad Alfonso Signorini di aver suscitato un po’ di gelosia nel marito mentre era nella casa più spiata d’Italia. “Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà”, ha ammesso la conduttrice, “ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata. Che ci sia questo tipo di realtà non lo nascondo. Io sono un libro aperto”.

Adriana e la voglia di riallinearsi con il marito

Oggi, però la situazione tra i due è questa: c’è la voglia di ritornare sulla retta via e riprendersi dallo “sbandamento di coppia” che li ha visti protagonisti: “Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterci allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova”, ha aggiunto lei.

Ad aiutare marito e moglie a stare il più possibile vicini e a non smettere di comunicare c’è la loro piccola Gisele, la loro bambina di quasi 9 anni, che trascorre molto tempo con il papà in Svizzera, dato che mamma è molto impegnata con la nuova avventura televisiva su Tv8. “Roberto è venuto a prendere Gisele e l’ha portata in Svizzera; finalmente, quando si sono aperte le frontiere, ci ha potuto raggiungere. Io non sono potuta andare con loro perché sto preparando il nuovo programma”, ha precisato la conduttrice nell’intervista.

La Volpe ha poi precisato che il suo unico pensiero è che la figlia non sia costretta a stare con una baby sitter mentre lei lavora e il suo papà è in Svizzera, dove abita: “Preferisco che oggi nostra figlia possa stare con il suo papà piuttosto che con una tata. È la normalità e la bellezza di essere una famiglia e di pensare al meglio per la nostra bambina”.