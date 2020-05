Aida Yespica è sparita: che fine ha fatto?

A.A.A. Cercasi Aida Yespica. La modella venezuelana è sparita, non è più apparsa sui social durante questa lunga quarantena che avrebbe trascorso comunque in compagnia di…





In molti non è sfuggito che in questa emergenza sanitaria, che ha costretto tutti i vip e non solo a rinchiudersi in casa, l’uso dei social, soprattutto di Instagram, è stato fondamentale per mantenere un contatto con i propri fan. Ma non per Aida Yespica letteralmente ‘scomparsa’ dai social per alcune settimane prima di ricomparire con questa foto sexy…

Settimane senza un post, senza una foto. Le ultime significative risalgono a una vacanza trascorsa tra le Dolomiti.

Aida ha trascorso la quarantena con l’amica Patty…

Un’assenza dai social ha fatto preoccupare i suoi quasi 900mila follower su Instagram che l’avevo vista l’ultima volta in splendida forma in costume tra le montagne del Trentino. Dove ha trascorso gli ultimi due mesi la bella Aida? E con chi?

Al suo fianco questa volta nessun uomo, nessun ritorno di fiamma ma solo la sua amica del cuore, la modella Patty Bonetti.

Aida spera di rivedere presto suo figlio rimasto in America

La notizia della ‘strana coppia’ è apparsa nella rubrica ‘Chicche di gossip’ di ‘Chi’: “Con chi ha trascorso il periodo di Iockdown Aida Yespica? – si chiede la rivista diretta da Alfonso Signorini – La showgirl in attesa di poter rivedere il figlio che è negli Stati Uniti con il papà, si è ‘rinchiusa’ con la modella Patty Bonettì, sua migliore amica Peccato che le due abbiano raccontato davvero poco, sui social, di questi mesi vissuti insieme…”.

Suo figlio Aron vive a Miami con il padre, l’ex calciatore Matteo Ferrari, nato dal loro amore nel 2008. Aida ha confidato più volte di volare appena possibile in Florida a trovarlo tra un lavoro e un altro.