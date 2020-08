Al Bano e Loredana Lecciso accolgono tutti

Un’estate in compagnia per la famiglia Carrisi. Chi passava dalla sua Puglia gli ha fatto visita. La Tenuta di Al Bano e Loredana Lecciso si è riempita di graditi ospiti che hanno raccontanto di una coppia felice e innamorata…





L’estate a Casa Carrisi è stata sicuramente movimentata. Piacevolmente movimenta. Nessuna crisi tra Al Bano e la sua Loredana Lecciso. Anzi. Tra i due le cose sembrano andare molto bene. Sono felici e innamorati dicono chi li ha visti da vicino.

E dalle foto pubblicate sul profilo Instagram di Loredana alla Tenuta Carrisi c’è stato un grande via e vai di ospiti, di tanti amici che hanno deciso di fargli un saluto…

Da Gianni Moratti a Simona Ventura…

La lista degli amici che ha deciso di fermarsi a San Marco Cellino è lunga. Da Gianni Morandi con la moglie Anna ad Andrea Bocelli con la moglie Veronica. Da Cristiano Malgioglio a Mogol con la moglie Daniela. Poi Nunzia De Girolamo e Simone Ventura con il suo inseparabile Giovanni Terzi.

Tutti amici che in questi mesi hanno fatto tappa a Casa Carrisi. Chi per un pranzo veloce, chi per una cena a bordo piscina o chi invece ha deciso di fermarsi qualche giorno di relax nell’hotel delle Tenute Carrisi…

Simona vuole riportare Al Bano all’Isola dei Famosi

Un’estate di relax anche per Al Bano – scrive il settimanale Oggi che “una volta chiarito finalmente a se stesso e al mondo che la sua compagna è Loredana, negando qualunque concessione a opacità e gossip su futuribili ritorni con Romina Power”, ha trovato in Loredana un’ottima padrona di casa, oltre che madre e compagna di viaggio.

Sempre al settimanale Simona Ventura ha raccontto di aver trovato “Al Bano e Loredana benissimo insieme. A Cellino mi sono legata molto a lei, donna eccezionale, raccontata con molta superficialità dalla televisione in questi anni”. Poi ancora: “Con Loredana al suo fianco – assicura ancora la Ventura – Al Bano sembra essere ringiovanito“. Chiusura sul lavoro: “Io e Al Bano ci siamo fatti una promessa. Abbiamo lasciato a metà l’Isola del 2005. Prima o poi quel capitolo dovremo chiuderlo…”.