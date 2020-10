Al Bano è sicuro: Yari e Thea come lui e Romina Power

In un’intervista a Oggi Al Bano non ha paura di paragonare suo figlio Yari e Thea a lui e Romina Power. “Mi auguro solo finisca in maniera diversa”. E poi sul matrimonio con Loredana Lecciso svela che…

“La coppia Yari Carrisi e Thea Mantra promette scintille e sfracelli”. Non ha dubbi Al Bano Carrisi che ormai si è già abituato ai paragoni: Yari e Thea come Al Bano e Romina Power. “Nel senso che sono un duo canoro, e che sono innamorati”.

A Oggi, dalla sua tenuta in Puglia Al Bano sta al gioco. “Mi piace l’influsso di Thea che ha su Yari. E’ molto più attivo da quando la conosce”. Intanto c’è già chi vorrebbe organizzare un bel concerto a quattro. Un’idea che non lo convince: “Con tutto il rispetto per mio figlio, lasciamoli crescere. Poi, perché no?”.