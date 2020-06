Al Bano sostituisce Romina con Jasmine Carrisi?

Jasmine, la figlia nata dall’amore fra Al Bano Carrisi e la Lecciso, diventa cantante e da indiscrezioni ecco che, dopo la pace scoppiata fra il cantante e Loredana, si appresterebbe a sostituire sul palco Romina Power





La primogenita figlia del cantante pugliese e di Loredana Lecciso ha presentato il suo primo singolo che si intitola Ego e che ha un testo rap accompagnato da note molto orecchiabili e, a detta degli esperti musicali, potrebbe ottenere un grande successo.

Il debutto di Jasmine Carrisi…

Jasmine, a sorpresa, debutta come cantante e potrebbe presto salire sul palco con il suo famoso papà per iniziare una carriera nel mondo della musica, così dicono le malelingue. Anche perché ha uno “sponsor” davvero molto influente: sua madre Loredana…

La hit presentata dalla mamma di Jasmine…

Leggi anche: Al Bano e Romina: nuovo programma su canale 5

Dicevamo che la bella Jasmine ha un sostenitore d’eccezione: la mamma Loredana. Che farà di tutto non solo perché la carriera della figlia decolli ma anche, come dicono le malelingue, per arrivare alla sostituzione di Romina Power a fianco di suo marito sul palco, approfittando di questo periodo di “idillio” con Al Bano Manco a dirlo, la hit è stata presentata proprio da mamma Loredana che, orgogliosa della figlia, ha condiviso su Instagram una breve clip della canzone disponibile su Youtube.

Follower entusiastici della canzone e della bella interprete

E i fan ecco che hanno dato commenti più che positivi sia sulla canzone che su Jasmine e in molti l’hanno definita subito “un talento”. “Splendida”, “Bellissima”, “Sarà una grande cantante”, “Favolosa bellezza”, “Ascoltata un bel brano è una voce suadente. Brava Jasmine!”: sono questi alcuni dei commenti al brano e alla interpretazione di Jasmine

Bella, brava e anche …decisa

Da Loredana ha ripreso la bellezza eterea, da papà Al Bano, invece la determinazione e il talento: doti che a detta di molti, le permetteranno di sfondare. Insomma Jasmine ha ereditato dai genitori tutto quello che serve per farsi notare ed apprezzare

Presto sul palco con Al Bano al posto di Romina?

I rumors ci sono e raccontano che la giovane potrebbe presto salire sul palco con il papà anche approfittando della lite che ci sarebbe stata fra Romina e Al Bano dopo il pasticcio della lettera scritta da Romina che Al Bano non ha voluto che Mara Venier leggesse a Domenica In

Al Bano “sgrida” la Power

D’altronde lo stesso Al Bano qualche giorno fa aveva criticato il gesto di Romina in un’intervista apparsa sul settimanale Oggi.