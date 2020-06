Alessia Marcuzzi e Asia Argento fondoschiena in vista e scoppia la bufera

­Alessia Marcuzzi e Asia Argento mostrano su Istagram un lato “b” da urlo e la giornalista le critica aspramente e non comprende il motivo di ostentare così il loro corpo.

E’ Caterina Collovati che su Instagram spara a zero contro la Marcuzzi e la Argento per i loro scatti osé che hanno fatto sognare migliaia di fan. Ed è molto dura nei loro confronti.

La nota conduttrice e moglie del calciatore campione del mondo, Fulvio Collovati, sulla sua pagina Instagram, ha postato gli scatti di Alessia Marcuzzi ed Asia Argento, foto che in questi giorni hanno scatenato fantasie erotiche da parte dei follower delle due donne: foto in cui faceva belle vista di sé il loro fondoschiena. “Mi sfugge – scrive la Collovati – il perché una donna senta l’esigenza di pubblicare foto simili mi sfugge”

Caterina non fa sconti e dice quello che pensa:

“Sicuramente esiste una buona dose di vanità. C’è il desiderio di mostrare quanto si è in forma e su ciò nessun dubbio.

Ma oltre a questo? Possibile non valutare che questo tipo di posa possa avere delle conseguenze? Sbaglia chi le fa o chi giudica?

In questo caso non parliamo di anonime influencer a caccia di like”