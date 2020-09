Alfonso Signorini: frecciatina velenosa ad Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi quest’estate è stata travolta dal gossip. Il triangolo amoroso con Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha fatto molto discutere, Alfonso Signorini nonostante le smentite è ancora convinto che ci sia stato qualcosa.





Quest’estate Alessia è stata letteralmente travolta dal gossip. La conduttrice televisiva si è dovuta confrontare con il mondo della cronaca rosa. La storia del triangolo tra lei Belen e Stefano si è fortunatamente sgonfiata; nonostante questo però Alfonso Signorini crede che si possa ancora parlare di questo flirt tra i tre Vip.

Schietto e diretto come sempre il direttore di Chi ha raccontato che vorrebbe dedicare la copertina del suo settimanale proprio ad Alessia Marcuzzi e a questo succulento gossip. A quanto pare però sembra che la conduttrice di Temptation Island sia di tutt’altro avviso!

Alfonso Signorini su Alessia Marcuzzi

Proprio di recente la Marcuzzi aveva svelato che il mondo del gossip è un mondo che non le appartiene, inoltre aveva anche parlato del suo solido rapporto con il marito. Alfonso Signorini, però non è del tutto convinto delle dichiarazioni della conduttrice e vorrebbe discutere con lei. Pare però che Alessia non sia dello stesso parere, infatti ha rifiutato l’invito del direttore di Chi.

Ma scopriamo cosa ha detto di preciso Signorini in un’intervista a Libero Quotidiano:

“Chi vorrei mettere oggi sulla copertina di Chi? Alessia Marcuzzi per parlare del caso dell’estate: il triangolo fra lei, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ma Alessia non vuole, del resto ormai è così… Così come? I personaggi si raccontano sempre meno, si fanno vedere sui social felici e contenti e nascondono la verità. Non so se la gente sia così scema da credere a tutto, ma a quanto pare sì”.

Leggi anche: GF Vip: Alfonso Signorini bloccato a Milano, ipotesi Marcuzzi?

Parole pungenti quelle di Signorini, chissà se la Marcuzzi deciderà di replicare o sceglierà la via del silenzio. Non ci resta che aspettare per scoprirlo!