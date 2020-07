Allegri e Ambra Angiolini pronti a vivere l’estate insieme

Inizia l’estate di coppia per Ambra Angiolini a Max Allegri, tenuti a lungo lontani dal lockdown. Ma ora la bella stagione è tutta di coppia!





L’estate è arrivata e le coppie vip… escono allo scoperto. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, a “beccato“ Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri che hanno scelto Monte Carlo per il primo weekend di coppia post Lockdown dovuto al Coronavirus. L’attrice e conduttrice e l’ex allenatore della Juventus ci sono regalati una bella vacanza a tutta tintarella e bagni di sole.

Ambra e Max, coppia 10 e lode

I segni della quarantena su di loro proprio non si vedono: Ambra continua ad avere il fisico mozzafiato, Max è sempre atletico e ben allenato. La Angiolini e Allegri durante il Lockdown sono stati lontani: lui in Toscana, a Livorno con i propri figli, Valentina e Giorgio, avuti con la ex moglie Gloria, lei a Brescia insieme ai suoi bambini, Jolanda e Leonardo, avuti dall’ex marito Francesco Renga.

Leggi anche: Ambra Angiolini sposa Max Allegri? Allegri smentisce tutto

E mentre lei ha fatto la mamma, Allegri ha potuto riflettere attentamente sul suo futuro da allenatore: tornerà la Juventus clamorosamente? Non è da escludere. Ma tengono in caldo le loro panchine anche il Paris Saint-Germain e il Manchester United. In attesa del calcio mercato e degli sviluppi calcistici, per Ambra e Max è però solo tempo di vacanza e di coccole. Hanno tanto tempo da recuperare!

Per Ambra un’estate in Allegri…a

A quanto pare dopo la “fuga“ a Monte Carlo, dove risiede Flavio Briatore, amico del mister, la Angiolini e Allegri passeranno l’estate nella Toscana di Max, galeotta del loro amore. I due furono paparazzati insieme per la prima volta all’Argentario, felici e davvero innamorati. Al momento i due non vogliono ancora parlare di fiori d’arancio, nonostante il gossip abbia puntato per un paio d’anni sul grande passo della coppia.

Ma loro stanno bene così, sono innamorato e se lo ripetono ogni giorno. Non serve un “contratto matrimoniale”: il sì Ambra e Massimiliano se lo dicono ogni giorno.