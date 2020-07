Amadeus: sarà il Festival di Sanremo della ripartenza

La Rai presenta i palinsesti autunnali e Amadeus il Festival di Sanremo 2021, che condurrà insieme a Fiorello.





​Nella giornata della presentazione dei palinsesti autunnali della Rai, spicca sicuramente la presentazione del Festival di Sanremo 2021 che avrà ancora una volta Amadeus come conduttore e direttore artistico. Al suo fianco l’amico di sempre, Rosario Fiorello.

Il conduttore tiene particolarmente a questo suo secondo Festival non solo perché dovrà alzare l’asticella rispetto a quello di febbraio, ma perché arriva dopo la pandemia di Coronavirus e quindi racchiude un significato tutto speciale.

Il Festival della ripartenza

“Il Festival 2021 non sarà il mio Sanremo bis, ma la prima edizione post-Covid: una vera e propria ripartenza non solo per il mondo della televisione, ma anche della musica che ha tanto risentito in negativo di tutto questo periodo”. Ama si dice felicissimo dell’incarico che gli è stato nuovamente conferito sia di direttore artistico sia di conduttore e, come ha dichiarato all’ANSA gli piace chiamarlo “il 70’ Sanremo più uno“.

Le novità di Sanremo proposte da Amadeus

Diversamente dagli altri anni il “70º Sanremo più uno” non andrà in scena a febbraio, bensì a marzo, da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021, proprio per la questione Covid 19. Nella speranza, ha sottolineato Amadeus, di ritrovare quella situazione di normalità e di felicità che “abbiamo lasciato ai primi di febbraio“ esattamente “uguale ai primi del prossimo marzo”.

Se tutti danno ormai per certa la presenza di Rosario Fiorello, non ne è però così sicuro il conduttore che garantisce che si metterà “da oggi sulle tracce di Fiorello per inseguirlo e stalkerarlo nella speranza di convincerlo ad essere ancora vicino a me nel prossimo Festival di Sanremo”.

Sanremo Giovani e i big in gara

Non c’è Sanremo senza Sanremo Giovani 2020: i 20 giovani artisti più meritevoli saranno i protagonisti di cinque puntate che andranno in onda dal 22 ottobre in diretta su Rai1.

“Non andremo in onda a mezzanotte e mezza-l’una, ma alle 22.45, per 50-55 minuti, subito dopo l’unica puntata di Doc con Luca Argentero. La finale di Sanremo Giovani andrà in onda giovedì 17 dicembre, in diretta su Rai1 dal teatro del Casinò.

La serata sarà l’occasione non solo per lo svolgimento della gara tra i giovani, ma anche per la presentazione dei big che saranno in gara a marzo al Festival.