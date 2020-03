Amici 19: eliminata Talisa con sorpresa!

Lol Talisa Ravagnani è la ballerina ultima eliminata dalla gara del Serale di Amici 19 di Maria De Filippi. Ma la sua eliminazione ha fatto rima con premiazione...





Amici 19 di Maria De Filippi ha “mietuto” la sua nuova vittima: si tratta di Talisa Ravagnani, ultima eliminata della gara del Serale. Considerata dalla commissione una delle concorrenti più talentose di questa edizione del talent show di Maria De Filippi, non è tuttavia riuscita a sbaragliare la concorrenza degli altri compagni e a convincere i telespettatori chiamati al televoto.

Lontana dall’Italia

Classe 2001, milanese di nascita, ha trascorso parte della sua vita in giro per il mondo, per via del lavoro dei suoi genitori. Prima a Dubai, negli Emirati Arabi, fino al 2014, quindi a Los Angeles, negli Stati Uniti, dove studia danza, la sua grandissima passione. Qui è rimasta per quattro lunghi anni, per poter studiare in modo approfondito il ballo. Sono stati anni bellissimi ma anche duri, non solo per l’impegno che ha richiesto la scuola, ma anche per la lontananza dal padre, cui Talisa è legatissima, rimasto a Dubai per lavoro.

Lontana da papà

Leggi anche: Amici 19: Talisa al serale, chi è, età e vita privata

Durante il suo percorso nella scuola di Amici, così Talisa Ravagnani si è raccontata ai suoi compagni di avventura: “Sono quattro anni che non vivo con mio papà. A Dubai ho lasciato la famiglia e la casa in cui sono cresciuta, non solo gli amici e per questo è stato brutto”, spiega con la sofferenza che le traspare sul viso. I suoi occhi non mentono, il senso di nostalgia e la mancanza dei propri cari, anche se in America era con la sorella, si è fatta sentire tanto in questi quattro lunghi anni e l’hanno provata non poco. Ma il sostegno di papà è stato anche la sua forza, le ha dato il coraggio di non mollare mai e di inseguire quel suo grande sogno e farlo diventare realta.

L’occasione arriva a Los Angeles

A Los Angeles è arrivata nel 2014 perché “c’era un’audizione per la scuola di danza e sono andata a fare un provino”, ha detto Talisa, che mai e poi mai avrebbe pensato di essere invece presa. Questa “promozione” l’ha portata a dover prendere una decisione improvvisa, repentina. Non c’era proprio il tempo per pensare. E così la ballerina ha “chiamato papà” e gli ha detto che non poteva tornare a casa. “Ho salutato mio papà per telefono e l’ho rivisto dopo sei mesi”, ha chiuso il racconto.

Eliminazione con premio

Il racconto si è chiuso, certo, ma da quel momento si sono aperte davanti a lei strade importanti, che con coraggio e determinazione ha saputo intraprendere e percorrere. Nonostante la sua giovanissima età è stata scelta da Selena Gomez ed è comparsa nel video della star internazionale “Look at her now”. E dopo l’eliminazione di ieri sera ad Amici 19 ha ricevuto da Giulia Pauselli un premio da seimila euro messo in palio da Marlù. E si è portata a che a casa le lacrime di Javier, con il quale nei giorni scorsi si era baciata.