Amici Speciali: i numeri incredibili di Maria De Filippi

La finale di Amici Speciali – con Tim insieme per l’Italia condotta da Maria De Filippi vince la serata non solo per l’approccio solidale del programma ma anche in fatto di ascolti. La maratona benefica corsa dai talenti usciti dalla scuola della De Filippi ai quali si sono aggiunti i due outsider Random e Michele Bravi (giunto secondo dopo Irama) è stata seguita da 3.206.000 spettatori per il 16,61% di share, leader sui target 15 e 64 anni con il 18,38% di share, sul target 25 e 34 anni con il 21,09% e ottenendo il primo posto nei trend topic Italia e il terzo nei trend topic del mondo.

Maria De Filippi: obiettivi raggiunti

I numeri che Maria De Filippi e la sua squadra si portano a casa sono davvero importanti. L’iniziativa benefica prodotta per Mediaset dalla Fascino, società di produzione di proprietà della stessa Queen Mary nel corso delle quattro puntate ha raggiunto infatti straordinari obiettivi per la protezione civile italiana.

Ecco cosa Amici Speciali – con Tim insieme per l’Italia è riuscita a donare: 30.000 mascherine FFP2, 3 apparecchiature per terapia sub intensiva e 3 apparecchiature per terapia intensiva, 119.000 tamponi, rimborsi per 15 operatori sociosanitari e per 7 medici volontari per 30 giorni, 1000 tutte speciali anti Covid-19 e tutti i proventi del televoto.

Ieri sera, venerdì 5 giugno, durante la finale, Maria De Filippi ha anche ricevuto un messaggio dal premier Giuseppe Conte che ha voluto ringraziare il programma per quello che ha fatto per aiutare il nostro Paese. La conduttrice ha condiviso con tutti i suoi ragazzi e gli amici che l’hanno accompagnata in questa speciale avventura televisiva il messaggio del presidente del Consiglio: “Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ringrazia i ragazzi di Amici Speciali per aver messo il loro talento al servizio della raccolta fondi a sostegno della Protezione Civile”, è il messaggio letto in diretta da Queen Mary.