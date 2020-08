Andrea Damante: la dedica alla donna della sua vita

Valentina Fasciana, mamma di Andrea Damante, nel suo ultimo post ha dedicato al figlio amabili parole. A sottolineare che, qualsiasi cosa succeda, lei starà sempre dalla sua parte.





Tornato dalle sue vacanze in Sardegna, dove è stato insieme ad alcuni amici (tra cui Ignazio Moser), Andrea Damante sta trascorrendo un pò di tempo insieme alla sua famiglia, in Sicilia, dai nonni materni. Messa da parte, almeno per un pò, la consolle da deejay il Dama sta passando le sue giornate tra mare, allenamenti e coccole.

I suoi genitori, infatti, stanno (giustamente) viziando il figlio che di solito, a causa dei vari impegni, è lontano da loro. Valentina, poi, riprende Andrea giornalmente, postandolo nelle sue storie, da mamma fiera quale è.

Nelle ultime ore, poi, la suocera di Giulia De Lellis ha pubblicato una foto che la ritrae insieme al figlio, spendendo su di lui tenere parole.

Mamma Valentina: l’amore per Andrea Damante

“Trent’anni di vita insieme…” scrive la donna, sotto uno scatto in cui è insieme al figlio. I due, in bianco e nero con lo sfondo di una barca a vela e del bellissimo mare siciliano, guardano l’obbiettivo, sorridenti.

Tantissimi sono stati i commenti che i followers di Valentina hanno lasciato sotto il post e, la maggior parte, sono complimenti per Andrea! “Veramente un ragazzo d’oro.” scrive qualcuno. “Spero che Andrea trovi la felicità”, si azzarda a dire qualcun altro.

Decine di utenti, poi, sottolineano quanto belli e felici appaiono mamma e figlio! C’è anche, poi, chi lascia dei suggerimenti per il deejay: “Andrea goditi questi giorni insieme alla mamma, che è l’unica persona che ti MERITA e Ti AMA senza secondi fini. Guarda avanti.” e l’allusione a Giulia De Lellis appare immediata.

Andrea incontrerà a breve la sua fidanzata per chiarire e decidere, finalmente, cosa fare. Ma intanto il ragazzo è voluto tornare in famiglia, forse per un pò di conforto e per quel calore che solo casa può dare. In fondo si sa, la mamma è sempre la mamma!