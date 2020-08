Andrea Scanzi: Briatore e quella biografia scandalo “scomoda”

Andrea Scanzi, noto giornalista e scrittore, di recente ha riportato nuovamente alla luce la biografia di Flavio Briatore. I due sono spesso in contrapposizione, chissà se Briatore deciderà di dire qualcosa sulla biografia riportata da Scanzi.





Andrea Scanzi è un noto giornalista del Fatto Quotidiano. Attraverso il suo profilo Facebook il giornalista esprime il suo pensiero e si scaglia contro alcuni personaggi noti per i loro comportamenti spesso sbagliati.

In particolare nell’ultimo periodo Scanzi ha speso parlato dell’imprenditore Flavio Briatore con il quale non è mai andato molto d’accordo.

Il motivo è che Briatore rientra nei Vip che sono risultati positivi al Covid-19. Il caso del suo locale in Sardegna, il Billionaire, risultato un vero e proprio focolaio del virus ha fatto scalpore.

Ma nel suo ultimo post Andre non parla della pandemia, il giornalista ha preferito dedicarsi alla biografia molto discussa di Briatore.

Andrea Scanzi: Chi è Flavio Briatore?

Andrea nel suo post, ricorda che la domanda “Chi è Flavio Briatore” se la pose anni fa L’Espresso. Sul noto giornale infatti nel lontano 2010 è stato pubblicato un articolo, dove veniva riportata la biografia dell’imprenditore che era stata fatta nel libro “Il signor Billionaire”. La ricostruzione operata nella biografia è sempre stata negata da Briatore. L’articolo inizia tracciando un mini identikit dell’imprenditore, parlando della Formula 1, del lusso, del matrimonio con la Gregoraci e del suo noto locale il Billionaire.

Il post continua e entra nel vivo nel momento in cui parla di alcune “zone d’ombra” nella vita dell’imprenditore. In questo caso il riferimento è agli anni ’70 e ’80, passati tra Cuneo e Milano. Anni in cui Flavio Briatore sale alla ribalta e si trasforma in Mr Billionaire. Un passato poco limpido, come si può leggere dal post Facebook:

“E nella sua cerchia non mancano i personaggi discutibili, il gioco d’azzardo, le truffe, la latitanza all’estero e le morti sospette. Una scalata al successo partita dal basso e dalla provincia che non si legge però nella biografia ufficiale di Briatore, che a quegli anni dedica qualche riga generica e poco convincente.”

Flavio Briatore: Mr Billionaire

Anni burrascosi, dai quali poi è venuta fuori la figura del Flavio Briatore che conosciamo oggi. Andrea Sceresini, uno degli autori della biografia tanto contestata da Briatore spiega: “La sua immagine pubblica non risente affatto del suo passato. Molte di queste storie sono state scritte anche dai giornali negli anni ’70 e ’80 […]. I media però si limitano a riportare quello che dice lui e la sua versione della storia“.