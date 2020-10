Andrea Scanzi gongola: Susanna Ceccardi sconfitta a Cascina

Andrea Scanzi sul suo profilo Facebook fa valere il suo pensiero. Di recente in uno dei suoi ultimi post il giornalista ha sbeffeggiato Susanna Ceccardi dopo la perdita delle elezioni regionali. Scopriamo qualcosa in più su quello che ha detto Scanzi.





Andrea Scanzi è una delle prestigiose penne del Fatto Quotidiano. Caparbio e senza peli sulla lingua Andrea ogni giorno dice ciò che pensa sul suo profilo Facebook. In particolare il giornalista tratta fatti di attualità e politica. Uno dei temi più discusso da Andrea nell’ultimo periodo è quello delle elezioni; dopo i risultati ottenuti, Scanzi ha esultato e di recente ha sbeffeggiato Susanna Ceccardi. La candidata a presidente della regione Toscana di destra è stata battuta!Proprio per questo in uno dei suoi ultimi post Andrea è tornato a parlare di questa bruciante sconfitta della destra.

Ma scopriamo nello specifico cosa ha scritto il giornalista nel suo ultimo post.

Andrea Scanzi si beffa della sconfitta della Ceccardi

Andrea Scanzi durante il periodo elettorale è stato molto attivo e determinato. Il giornalista infatti ogni giorno dedicava almeno un post alla discussione e all’illustrazione della situazione. Inoltre Scanzi ha sempre ripetuto quali secondo lui erano le scelte più giuste da fare, esponendosi così il prima persona!

Adesso che le elezioni regionali sono terminate e in Toscana ha vinto la sinistra, Andrea si è lasciato andare e si è beffato di Susanna Ceccardi. Ecco cosa ha detto Andrea:

“Voleva conquistare la Toscana, ma è stata sconfitta anche nella sua Cascina. Nel disastro fragoroso e totale della Ceccardi, fedelissima di Salvini, c’è tutta l’involuzione della Lega attuale.Quella di Lady Ceccardi è una Waterloo per certi versi indimenticabile. Mille di questi giorni, ultrà salviniani! Vi sia lieve il perdurante declino”.

Ancora una volta Andrea ha detto la sua senza curarsi delle critiche!