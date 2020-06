Anna Falchi torna in TV: stop all’icona sexy

Al Corriere della Sera, Anna Falchi, racconta il suo ritorno in televisione, il suo nuovo programma su Rai 1, C’è Tempo, in onda dal prossimo 29 giugno tutte le mattine fino a settembre.





Anna Falchi è stata un’icona sexy per tanti, forse per tutti negli anni 90. Lei, il suo fisico mozzafiato fotografato e appeso al muro sui calendari. Una donna bella, intelligente che è stata scelta da grandi registi come Fellini, Risi e Lizzani. Dopo un periodo buio la madrina della Lazio torna in tv.

Ci ritorna dal 29 giugno, su Rai1 con C’è tempo, ogni mattina dalle 10 alle 11.30, un programma dedicato alla terza età. Al suo fianco Beppe Convertini, “siamo una coppia affiatata ormai”.

Anna non rincorre per forza la giovinezza…

A 48 appena compiuti (lo scorso 22 aprile) Anna Falchi condurrà un programma dedicato alla terza età, Al Corsera ha raccontato che “non rincorro la giovinezza a tutti i costi, ora ho l’età della saggezza. C’è tempo significa proprio che c’è ancora tempo di fare tutto”.

Leggi anche: Grande Fratellp Vip: che fine ha fatto Anna Wolf, fidanzata di Denver?

Anna affronterà tanti temi, con ospiti famosi e non, racconterà storie di vita vera. “Anche le relazioni tra diverse generazioni: io per prima ne sono protagonista nella mia vita privata, vivo con mia madre e mia figlia, siamo tre generazioni a confronto. Mi piace vedere una metafora in questo nuovo progetto: raccontare la rinascita del Paese in concomitanza con la mia rinascita artistica”. Come mai Anna Falchi era sparita? “Non ho agenti blasonati che mi spingono, non sono mondana. Io sono un’artista: se piaccio vengo chiamata, se no aspetto. Ho aspettato senza nessuna ansia…”.

Anna non rinnega i calendari ma ora basta spogliarelli…

Domanda del Corriere della Sera: Se riguarda i suoi calendari? “Penso, beh che fisicata… Non rinnego nulla, fanno parte del mio percorso. Tutte le belle donne sfruttano il loro fisico. È un gioco, uno strumento che ho utilizzato“.

Se la Lazio vince lo scudetto “non faccio nulla. Né spogliarelli, né altro. Ho già dato. Io gioco sui social con foto ammiccanti, ma sempre con il sorriso, è un rito scaramantico”. Addio all’Anna Falchi sexy…

Anna è fidanzata con un deputato di Forza Italia

Anna Falchi non si nasconde, “il gossip fa comodo a tutti. Trovo ipocrita chi fa finta di essere infastidito”. E a proposito la prossima conduttrice di C’è tempo è fidanzata da 9 anni con il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, nipote anche di Bruno Vespa. Ma di convivenza non se ne parla proprio: “Non siamo classici nel nostro modo di essere coppia, siamo originali ma adesso non interessa a nessuno”.

Un fidanzato in commissione di Vigilanza può essere utile? Secca la risposta dell’ex signora Riccucci: “Mi fa ridere. Ci manca solo di essere la fidanzata di… Quel ruolo è sempre toccato a lui…”.