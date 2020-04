Anticipazioni Beautiful 20 aprile 2020: La verità che sconvolge Shauna

Shauna scopre la verità sulla gravidanza di Flo e che la figlia ha deciso di dare la bambina in adozione. Cosa farà adesso Flo? Rivelerà alla madre come sono andate realmente le cose?





Le sorelle Logan, Hope e Wyatt, ignari del fatto che Shauna ne fosse all’oscuro, parlano della gravidanza della figlia. La Fulton rimane sconvolta nel sapere che la figlia fosse rimasta incita e che, dopo aver messo al mondo una bambina, avesse deciso di darla in adozione. Vedendo la reazione della donna, i presenti si rendono conto di aver commesso un errore sentendosi profondamente in imbarazzo e a disagio.

Flo sta per confessare la verità

Sapere di essere una Logan rende molto felice Flo poiché, essendo sempre cresciuta sola con la madre, adesso sente finalmente di avere quella famiglia di cui ha sempre sentito la mancanza.

Questo, sebbene le doni un senso di gioia, dall’altro sappiamo che non fa che aumentare i suoi sensi di colpa per quanto commesso alle spalle di Hope; complice del Dottor Reese, hanno fatto credere alla figlia di Brooke che la bambina fosse morte dopo il parto quando in realtà, con uno scambio di culle, è stata data in adozione a Steffy e Flo si è spacciata per la madre della piccola. La nuova Logan vorrebbe rivelare la verità perché schiacciata dal pentimento, ma ha ora paura di perdere la famiglia appena ritrovata.

Leggi anche: Anticipazioni Beautiful 10 aprile 2020 La scottante verità

Shauna è sconvolta quando viene a sapere della gravidanza di Flo

Proprio mentre Flo sta pensando se confessare o meno quanto commesso, le sorelle Logan parlano dell’adozione ignare che Shauna non ne sappia nulla. Sconvolta, la donna negherà che Flo abbia mai avuto una figlia.

Cosa succederà ora? Flo dovrà dare delle spiegazioni alla madre, come reagirà? Le sorelle Logan inizieranno a sospettare che ci sia qualcosa di poco chiaro dietro a tutta questa faccenda?