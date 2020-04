Anticipazioni Beautiful 21 aprile 2020 Shauna e Flo riveleranno la verità a Hope?

Flo si vede costretta a confessare la verità alla madre: è stata complice di un crimine insieme al dottor Rease! Shauna ne è sconvolta, come reagirà?





Shauna, a causa della gaffe di Brooke, viene a sapere dalle Logan della gravidanza della figlia; lei però afferma che è impossibile che la figlia abbia partorito e che lei non ne abbia mai saputo nulla. Dopo il momento di imbarazzo le due si congedano e, una volta giunte a casa di Flo, Shauna esige dalla figlia delle spiegazioni.

Cos’è realmente successo? Perché tutti sono convinti che Flo abbia messo al mondo una bambina che ha poi deciso di dare in adozione?

Flo, decide di dire la verità alla madre e le racconta di essere stata la complice del dottor Reese nel rapimento della piccola Beth, facendo credere poi alla giovane Logan che la figlia fosse invece morta alla nascita.

La madre aveva ragione quando a casa di Brooke sosteneva che la figlia non avesse mai avuto una gravidanza e Flo le conferma che è così ma che ha finto di aver avuto una figlia per aiutare il dottor Reese con l’adozione della piccola a Steffy.

Shauna scossa non riesce a credere alle parole della figlia e che sia stata capace di tanto ma è d’accordo con la ragazza riguardo al fatto che sia giusto raccontare la verità alla povera Hope. O almeno così sembra..

Nel frattempo Hope si trova a casa con Liam e gli racconta di aver appena scoperto che lei e Flo sono cugine. Liam però sente la moglie sempre più distante, è evidente che qualcosa tra i due sia irrimediabilmente cambiato.

Anche Brooke e Quinn aggiornano i rispettivi mariti, Eric e Ridge, sulle ultime novità riguardanti Flo e Shauna.