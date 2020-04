Antonella Clerici: la famiglia si allarga

La vita in campagna ha fatto bene ad Antonellina che è felicissima accanto al suo Vittorio e alla sua Maelle. E ora in campagna ecco il nuovo arrivo





Antonella Clerici, nonostante il periodo di quarantena per il Coronavirus che sta vivendo come tutti noi, e serena a canto a lei le persone che più amo al mondo, il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, avuta dall’ex Eddy Martenz.

L’esuberante conduttrice, come ben sappiamo, vive ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, in campagna, in mezzo alla natura e agli animali. E in questo periodo buio Antonellina è riuscita persino in un intento meraviglioso… allargare la famiglia.

Non nel senso in cui la fantasia corre immediata, soprattutto quando si tratta di un grande amore il nuovo arrivo nella casa di Antonella e Vittorio si chiama Potter ed è un bellissimo puledrino.

Antonella in love… in campagna

“La vita a molto più coraggio e fantasia di noi”, ha scritto la conduttrice sul suo profilo Instagram, riferendosi alla nascita del cavallino di casa. Forse non tutti lo sanno, ma Vittorio Garrone è anche un allevatore di cavalli. La più felice per questo lieto evento è sicuramente la figlia della conduttrice che già da tempo si diletta a cavallo ed è diventata una bravissima amazzone.

Insomma, andare a vivere in campagna è stata una delle scelte più azzeccate per mamma e figlia, che non saprebbero proprio più rinunciare al piacere della natura per le comodità della città.

“Quando due anni fa ho deciso di trasferirmi in campagna“, ha dichiarato Antonella, “mi hanno guardato tutti come se fossi matta. Ora non c’è giorno in cui non benedica quella scelta. Vivo circondata dalle persone che amo, dalla natura. Le piccole cose scaldano il cuore nel bosco”, ha raccontato la Clerici.

E noi le crediamo sulla parola, vista la felicità che traspare dai suoi occhi. d’altra parte Antonella è una grande amante degli animali: su Instagram ha postato diversi scatti con i suoi cani, che la seguono sempre come un’ombra.

E proprio da Instagram anche Antonella fa indirettamente un appello: non abbandoniamo gli animali nemmeno in questo momento di difficoltà, perché fanno parte della nostra famiglia.

E in più, come hanno dimostrato gli scienziati, la vicinanza di un animale può essere addirittura un bene contro il coronavirus. Perché aiuta a rafforzare le difese immunitarie a produrre anticorpi.