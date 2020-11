Ballando con le Stelle: chi ha vinto? Gilles Rocca davanti a Paolo Conticini

Gilles Rocca e Lucrezia Lando vincono la finale di Ballando con le Stelle 2020. La coppia di ballerini ha avuto il 58% delle preferenza da casa. Secondi classificati Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Sul podio anche Alessandra Mussolini.

La finalissima di Ballando con le Stelle 2020 è andata a loro, a Gilles Rocca e Lucrezia Lando che sono saliti sul gradino più alto del podio aggiudicandosi la coppa finale. Una vittoria meritata, arrivata dopo un lunga serata fatta di balli, sfide e colpi di scena come l’eliminazione di Daniele Scardina proprio nel duello con l’amico Gilles.

Ex giocatore della Lazio, Gilles Rocca oggi è un attore. Il suo volto è diventato popolare per essere apparso sul palco di Sanremo mentre Morgan lasciava il palco dopo aver litigato con Bugo.

Primi Gilles Rocca e Lucrezia Lando con il 58% delle preferenze, dietro un altro dei favoriti alla vittoria finale: Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Terzo posto nella classifica della puntata finale di Ballando per Alessandra Mussolini, eccezionalmente accompagnata da Samuel Peron vista la positività al coronavirus di Maykel Fonts. Senza podio una delle coppie più amate e discusse di questa edizione del programma, quella formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

“Sono felice, davvero tanto. Grazie Milly, grazie a tutti…”. Queste le prime parole di Gilles Rocca ancora incredulo del percorso personale che ha fatto in tutte quese settimane,

Un’edizione portata a termine da Milly Carlucci non senza qualche difficoltà tra casi di Covid e vari infortuni durante tutta la gara. Nonostante gli imprevisti, la conduttrice non si è lasciata abbattere ed è riuscita a portare a termine Ballando con grande professionalità e il suo immancabile sorriso…

E proprio Milly Carlucci ha voluto ringraziare chi ha permesso che Ballando con le Stelle potesse arrivare in fondo, raggiungere ascolti record.

“Stasera qui con noi ci sono le persone che hanno seguito questo percorso che in certi momenti è stato davvero complicato. Ci sono stati dei momenti in cui pensavamo di non farcela ed è chiaro che il problema non è Ballando con le stelle . Il mondo è l’Italia hanno altri problemi. Però nel nostro piccolo mondo, qui, abbiamo avuto delle crisi difficili”.

La conduttrice in un clima di festa, di musica e balli ha voluto poi ringraziare anche i tecnici, chi dietro le quinte ha continuato a non mollare mai, nonostante l’emergenza sanitaria.

“Il mio ringraziamento va a voi, avete resistito giorno dopo giorno. Avete indossato la mascherina per un numero di ore impossibile non riuscendo più a respirare pur di attenerci alle regole sperando di non ammalarci e fare un’altra puntata in più. Il fatto di fare una puntata in più non è una questione di vanità. Essere qui è un privilegio perché qui noi lavoriamo, mentre tanti altri in Italia non lavorano”