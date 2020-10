Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi confessa l’intesa con Raimondo Todaro

In un’intervista a Libero Elisa Isoardi racconta il suo inizio in televisione, perchè è andata a lavorare in televisione, i suoi rapporti con Antonella Clerici e quello che interessa ora: il suo rapporto con Raimondo Todaro…

Elisa Isoardi bambina guardava la televisione e magari sognava di farla? “La televisione certamente la guardavo, ma ero una bambina e poi una ragazzina timida, e soprattutto che non mi piacevo fisicamente. Quindi non avrei mai immaginato di poter fare parte di quel mondo così lontano…”.

Da bambina guardava Scommettiamo che… condotto da Fabrizio Frizzi e da Milly Carlucci, amava Bim, bum, bam con Paolo Bonolis. Poi da ragazza “ho un ricordo della Prova del cuoco condotto da Antonella Clerici. Avevo diciotto anni e Antonella era davvero un punto di riferimento per me nella televisione italiana. Quando guardavo Antonella, era l’anno che avevo fatto Miss Italia…”. A Libero la protagonista di Ballando con le Stelle ha raccontato anche di aver provato a diventare “una schedina per Quelli che il calcio con Simona Ventura, ma sono stata scartata…”.

Elisa e Antonella sono due amiche felici…