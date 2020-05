Barbara D’Urso: a Pomeriggio Cinque, Fontana “Vorrei andare nella mia Terronia “

Collegamento nel salotto virtuale di Pomeriggio Cinque con il presidente della Lombardia Attilio Fontana che è stato intervistato da Barbara D’Urso sulla possibilità degli spostamenti da una regione all’altra. I lombardi possono spostarsi solo in Umbria e Molise? Ecco come stanno le cose





Il presidente della Regione Lombardia ha spiegato come i dati annunciati siano anomali e che l’indice di infezione si sia abbassato: la Lombardia. Umbria e Molise sono passati da ischio moderato a rischio basso.

Barbara scioccata dalle notizie sugli spostamenti

Attilio Fontana è intervenuto in collegamento con Pomeriggio Cinque per commentare la gestione riguardo lo spostamento tra regioni previsto dal 3 giugno. Barbara ha esordito dicendo che era rimasta scioccata nel leggere stamattina su alcuni quotidiani che i lombardi possono spostarsi solo in Umbria e Molise. “E’ così presidente?.

Fontana:”Dati anomali siamo ora con le regioni a rischio basso”

Fontana spiega:

“Quei dati a cui fanno riferimento gli studi scientifici sono dati anomali che non c’entrano nulla con quelli che si sono registrati oggi. L’istituto superiore della Sanità ha convalidato un miglioramento dei dati: siamo passati, infatti, da un indice di infezione pari a 0,62 a 0,51, il che significa che siamo passati da un rischio moderato a un rischio basso, e quindi siamo rientrato fra quelle regioni che hanno le situazioni migliori. Quindi se questo trend continuerà e credo che o avverrà questo, che si potrà uscire dalla regione ed andare in altre regioni, Bisogna solo vedere come vanno le cose”.

Barbara dice: “Ricapitolando. Se i dati continueranno ad essere in questo modo, e il rischio di contagio resta basso, allora ci so potrà spostare, mentre se dovessero risalire i contagi noi quindi restiamo qua? Io vorrei andare nella mia Terronia per un mesetto”

Barbara: Appello alla movida e al senso di responsabilità

Fontana ha evidenziato che se tutti ci comportiamo bene il rischio sarà minore. E dopo l’appello di Fontana, anche quello di Barbara: Ragazzi mi rivolgo soprattutto a quelli della movida: mi raccomando mascherine e distanza di sicurezza. E’ vero, è bello prendere appuntamento tutti insieme, ma rispettiamo le norme di sicurezza sarà meglio per tutti noi”.