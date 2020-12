Barbara D’Urso, ascolti deludenti? Lei ringrazia e sorride

Il talk della domenica pomeriggio della D’Urso non riesce a ripetere i numeri dello scorso anno, ed anche domenica scorsa gli ascolti non l’hanno premiato nonostante Barbara abbia proposto una puntata davvero interessante.





Certamente non è facile da mandare giù il boccone amaro, ma Barbara D’Urso è sportiva e, ringrazia per il terzo posto conquistato con il suo programma che si è posizionato dietro alla fiction “Vite in fuga” e pure dopo il programma di Fabio Fazio

Live, puntata con tanti ospiti, sorprese e colpi di scena

Il Live di Barbara D’Urso ha visto non solo il ricordo di Diego Armando Maradona, ma anche la presenza di molti vip, a cominciare dai personaggi usciti dal Grande Fratello, come Paolo Brosio e Guenda Goria che hanno dovuto affrontare le loro vicende sentimentali, districandosi fra sorprese e colpi di scena. Non è bastato nemmeno la spazio dedicato alla politica, all’emergenza Covid: la Rai ha fatto man bassa e si è presa il primo e il secondo posto in fatto di ascolti

La fiction della Rai “doppia” la D’Urso, ma lei non molla

La Rai non si è fatta cogliere impreparata ed è riuscita, con la sua fiction “Vite In fuga” (con Claudio Goè, Anna Valle e Barbara Babulovà), a superare gli ascolti che Barbara D’Urso ha totalizzato, schierando l’artiglieria pesante, con un parterre di ospiti di tutto rilievo. La mini serie, targata Rai, è stata vista da più di 4 milioni di telespettatori, aggiudicandosi la serata. Per la D’Urso, dicevamo, nemmeno il secondo gradino del podio: con i suoi 2 milioni (con picchi di 3) di ascoltatori non è riuscita infatti a guadagnarsi il secondo posto, ottenuto, invece, dall’altro talk della domenica sera, Che tempo che fa con Fabio Fazio.

Barbara D’Urso, sportivamente, ringrazia il suo pubblico

Nonostante sia arrivata terza, con la Rai che domenica ha spadroneggiato, ecco che Barbara D’Urso, con l’eleganza che la contraddistingue, comunque ringraziato e. sportivamente, ha detto:

Buongiorno! Grazie, grazie, grazie perché anche ieri avete scelto i nostri Talk di Livenoneladurso! Picchi di 3 milioni di spettatori e del 24% di share con 9 milioni di contatti! – scrivendo poi – La politica con anche due Ministri, la cronaca e poi un po’ di sorrisi! Grazie anche per Domenica Live”

Ed ora che farà Barbarella? Come correrà ai ripari? Si preparerà a sferrare un attacco a suon di scoop?

Ascolti Tv, ecco tutti i dati

Nel dettaglio, la fiction con Anna Valle ha raccolto davanti alla tv 4.329.000 spettatori con il 18% di share (4.484.000 e 16,8% per il primo episodio. 4.168.000 e 19,6% per il secondo). Su Canale 5, Live – Non è la D’Urso, è riuscita a far sintonizzare “solo” 2.132.000 spettatori con il 12,9% di share. Fabio Fazio, che con Che tempo che fa su Rai3 ha totalizzato 2.846.000 spettatori col 10,5% di share.

Italia1 il film World War Z con Brad Pitt è stato visto da 1.535.000 spettatori (6,2% di share), su La7 Non è L’Arena ha totalizzato 1.432.000 spettatori (5,3%), nella prima parte e 1.011.000 spettatori (7%) nella seconda parte. Su Rai2 la serie tv NCIS Los Angeles 1.314.000 spettatori (4,7%), con a seguire NCIS New Orleans vista da 1.211.000 spettatori (4,6%). Su Rete4 Johnny Stecchino è stato visto da 814.000 spettatori (3,6%), su Tv8 la fiction I Delitti del BarLume ha registrato 529.000 spettatori (2,2%) e sul Nove Stevanin – Non ricordo di averle uccise ne ha raccolti 352.000 (1,4%).