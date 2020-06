Barbara D’urso e Maria De Filippi con Max Felicitas? Il sogno del por**star

L’erede di Rocco Siffredi si è confessato al settimanale Voi. Nonostante il lockdown i film per aduti non ha conosciuto nessuna crisi, anzi… E se potesse girare una scena hard Max Felicitas non ha dubbi: “Sceglierei…”





Tra i due non corre buon sangue, ma in tempi non sospetti Rocco lo aveva indicato come suo erede. Poi qualcosa con Max Felicitas non ha funzionato. Cose passate, cose che “non di cui non mi interessa più parlare”.

In Italia, quando si parla di video amatoriali, bisogna confrontarsi con Max Felicitas, l’unico attore di film per adultirimasto sul nostro territorio a portare avanti un mercato che lui stesso giudica finito. “Il porno italiano è morto. Io sto cercando di renderlo più vivo e più visibile in tutto il mondo. Che lavora in Italia ci sono solo io…”.

Max è stato con più di 1500 ragazze…

“Non c’è stata una crisi del settore ma un cambiamento, una rivoluzione del settore. Le grosse case di produzione saranno sempre di meno perché attori e attrici si produrranno da soli. Questo è il futuro”. Ma anche il presente. Oggi Max Felicitas (vero nome Edoardo Barbares) ha una casa di produzione tutta sua, con la quale realizza video hard, non film. Una bella sfida dopo due mesi vissuti chiuso in casa a Codroipo in provincia di Udine dove è nato, a leggere quasi un libro al giorno. “Due mesi che mi hanno messo alla prova. Non mi era mai successo di non aver rapporti per cosi tanto tempo…”. Con quante donne è stato nella sua vita Max? “Più di 1500…”.

Come cambierà il tuo lavoro dopo questa pandemia? “Ognuno è diventato produttore di se stesso. Tutti gli attori o le attrici si sono aperti dei canali per far vedere e poi vendere i propri video da soli, senza l’aiuto di una grande casa di produzione”. E la qualità? “Io punto di più all’amatoriale, voglio rendere la persona che guarda un mio video più vicino alla realtà, a quello che potrebbe succedere anche a lui. E’ alla portata di tutti”.

Max ha raccontato di essere stato bullizzato ai tempi del liceo per il suo aspetto fisico, per la sua acne, per un apparecchio per i denti vistoso. Poi la sua rivincita, la palestra, i primi lavori da cubista, da spogliarellista e l’approccio. Ma i sogni e i desideri non sono finiti per chi è riuscito a realizzare quello che voleva nella sua vita. “Guadagnando sco…do”.

Con quale donna dello spettacolo gireresti una scena hot? Se potessi nel campo dell’impossibile sceglierei di fare un threesome con due splendide donne del mondo dello spettacolo: Barbara D’Urso e Maria De Filippi. Ma stiamo parlando chiaramente di un desiderio impossibile.