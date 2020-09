Barbara d’Urso, l’annuncio super sensuale

Barbara d’Urso fa ritorno a Milano e fa un annuncio super sexy e decisamente grintoso al risveglio: il ritorno di Carmelita pronta a tornare in tv





Ritorno alla normalità. Barbara d’Urso posta di prima mattina (la conduttrice si sveglia sempre alle sei, anche prima, per svolgere una intensa attività fisica, ma questa volta lo scatto è stato in effetti pubblicato dopo le 11:30) una immagine che la ritrae senza trucco e senza inganno.

Baby-doll leopardato, capelli scompigliati, faccino ancora un po’ assonnato, Barbara appoggia la mano sul petto e ancora una volta utilizza l’hashtag #colcuore, che si accosta a #backwork e al commento “Svegliarsi a Milano”.

Vacanze finite per la d’Urso

Ieri, domenica 30 agosto la conduttrice ha lasciato la Toscana, dove ha trascorso l’estate, per far ritorno a casa. A partire dal prossimo 7 settembre la d’Urso tornerà infatti in diretta dal lunedì al venerdì con Pomeriggio cinque. È dunque tempo di rimettersi al lavoro per una stagione televisiva che promette di essere ancora una volta scoppiettante.

Slittato al momento il suo Grande Fratello Nip (quello con i concorrenti very normale people), che più volte la conduttrice ha detto che realizzerà con al fianco il suo inseparabile amico Bristiano Malgioglio), Barbara si appresta a condurre ben tre programmi: Pomeriggio cinque, che parte appunto il 7 settembre, Domenica Live e Live non è la d’Urso, entrambi previsti ai posti di partenza domenica 13 settembre.

Barbara d’Urso galvanizzata dal “triplete”

Il “triplete” non spaventa affatto Barbara che, anzi, ne è galvanizzata. Dopo la difficile primavera televisiva senza pubblico in studio, ora, nel totale rispetto delle norme di sicurezza sul Covid, la d’Urso potrà avere nei suoi talk show tanti ospiti e personaggi di primo piano del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica che animeranno le sue trasmissioni e i suoi salotti televisivi. Ma il pallino di Barbara rimane sempre il grande fratello che, ha promesso, si farà. Prima o poi, forse più poi che prima, aggiungiamo noi, Ma si farà.