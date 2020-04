Barbara d’Urso: le sue serata in quarantena da single

Cosa farà mai Barbara D’Urso la sera quando torna a casa dal lavoro? Come si svolgeranno le sue serate in quarantena?





Che Barbara d’Urso sia una donna instancabile lo ha sempre dimostrato. Corre da una trasmissione all’altra, prepara interviste, dall’informazione al trash si sposta con estrema disinvoltura. Le sue giornate sono lunghe, lei inizia con un risveglio super mattutino e saluta “il sole“ facendo ginnastica, per tenersi in forma. Poi è tutto un correre, studiare e prepararsi per andare in onda: da lunedì a venerdì con Pomeriggio Cinque, la domenica, in prima serata, con Live non è la d’Urso.

E dopo il lavoro? Che Barbara ami vedersi con gli amici, fare cene e chiacchiere, andare a ballare, intrattenersi in compagnia non è un mistero. Eppure anche adesso che la sera è costretta a casa in quarantena, per colpa dell’emergenza coronavirus che ha messo in ginocchio il nord Italia e in particolare la Lombardia, non sta con le mani in mano.

Barbara, che cena luculliana!

Ieri sera per esempio, dopo la puntata di pomeriggio cinque, Barbara ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui ripresa mentre è indaffarata al fornelli e sta preparando succulenti manicaretti.

Stasera coscette di pollo con patate al forno guardate fino alla fine per il risultato

ha cinguettato su Twitter, dove ha postato il video che ha proposto anche ai suoi follower di Instagram.

La D’Urso si muove ai fornelli con grande disinvoltura, spadella e mostra le materie prime ai suoi seguaci e follower, in modo che possano eventualmente copiare le sue ricette e portare in tavola lo stesso menù della conduttrice di Mediaset.

Barbara, quanti haters!

La conduttrice non sembra ottenere però il favore di tanti seguaci e followersia su Instagram sia su Twitter: “Stai facendo vedere cosa mangi, saporito, gustoso, a chi magari non ha nulla? In questo momento di povertà, in cui tante famiglie non hanno mangiare x i figli.. brava psicologa.. si vede che non hai problemi di soldi x cui non pensi agli altri..”, scrive un utente su Twitter. “Due cosce a testa… per lei e il toy boy”, aggiunge su Instagram un altro utente. Ha proprio ragione un terzo, quando commenta che Barbara non si cura delle critiche ma va avanti per la sua strada. Ignorando