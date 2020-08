Barbara D’Urso: nuovo taglio di capelli e senza trucco

Barbara D’Urso continua la sua carrellata di foto ed oltre quelle scattate a figura intera in piscina, ecco deliziare i fan con primi piani strepitosi





Capelli più corti e senza trucco: uno scatto davvero incantevole quello di Barbara D’Urso per una donna che non solo porta strabene i suoi 63 anni ma che fa invidia a molte ventenni

Barbara D’Urso, vacanze e foto per i fan

La regina di Mediaset si sta godendo le sue meritatissime vacanze e sta allietando i suoi fan con scatti incantevoli, che la riprendono al naturale e sempre più bella. In costume in piscina con gambe lunghissime e fisico perfetto, in topless nascosto mostrando un lato B strepitoso, ma anche primi piani bellissimi ed intensi dia con un trucco perfetto che senza al naturale

Fisico perfetto e in vacanza scatti con poco trucco

Leggi anche: Barbara d’Urso shock: cambia taglio e colore dei capelli?

Uno schianto: è il termine giusto per classificare la D’Urso che a 63 anni le permette di stregare Instagram con foto da sirena che incanta ma non dolo. In vacanza abbiamo visto una D’Urso più naturale da quella che siamo abituati a vedere durante l’inverno in tivvu’: Barbarella non ha problemi a farsi vedere struccata.

Barbara taglia i capelli e si fotografa senza trucco

I capelli della conduttrice sono stati accorciati, asciugati all’aria senza essere acconciati, le incorniciano il viso e l’effetto è sorprendente: oltre che bellissima sembra una ragazzina. E l’assenza di trucco ribadito anche nella didascalia la rende ancora più bella.

Barbara in vacanza prima di ricominciare il tour de force a settembre

Giornate spensierate in giro per l’Italia: Barbara D’Urso ha trascorso qualche giorno a Venezia e poi si è recata nella sua amata Campania, dove si sta godendo, come testimoniano le foto postate su Instagram, tutte le specialità culinarie del Sud. Ed ora come dicono i bene informati dovrebbe essere stata raggiunta dal figlio Emanuele per qualche giorno, prima di ripartire per i suoi lavori di videomaking