Barbara d’Urso presidentessa della Calabria?

Barbara d’Urso non scenderà in politica, almeno per il momento. La conduttrice Mediaset allontana questa ipotesi e chiarisce l’intervista al settimanale Oggi. Niente prossime elezioni regionali in Calabria quindi per Carmelita…





Barbara d’Urso non scenderà in politica. Non ci pensa nemmeno. Non ora, non per diventare la presidentessa della Regione Calabria. Barbarella vuole ancora godersi la televisione, le luci della diretta. Ma qualcuno ha frainteso le sue parole.

Per questo è dovuta intervenire, rileggere, con i suoi fans e non, la parte dell’intervista rilasciata a Oggi all’amico Giovanni Ciacci. Intervista dove ha confidato di aver ricevuto diverse proposte da alcuni partiti politici e che prima o poi farà un passo del genere. Ma quel giorno sembra non essere ancora arrivato…

Barbara è dovuto intervenire su Instagram

Sul suo account Instagram, dove può vantare quasi tre milioni di follower, Barbara d’Urso ha ribadito che non alcuna intenzione di lasciare il piccolo schermo per un impegno politico. Nell’intervista la regina della domenica di Mediaset ha risposto alle parole dell’alfabeto e alla lettera P, oltre al suo amato Pomeriggio 5 ha pronunciato la parola che ha scatenato social e polemiche: P con politica dicendo che: “Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica. Prima o poi lo farò”.

Parole che sono state fraintese e che hanno costretto Barbara d’Urso a intervenire: “Qualche giorno fa ho fatto un’intervista per il settimanale Oggi. Ho dichiarato che mi hanno chiesto di scendere in politica e ho risposto che prima o poi lo farò: è scoppiato il delirio e si va avanti da giorni…”.

Barbara d’Urso resterà ancora in televisione

Un messaggio frainteso tanto da essere candidata per la sua Calabria. “Addirittura per alcuni mi sarei candidata come Presidente della Regione Calabria. C’è chi dice che mi candido con Forza Italia, chi con la sinistra. Volevo tranquillizzarvi: io non scendo in politica, almeno non adesso, magari fra qualche anno…”.