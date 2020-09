Barbara D’Urso: un suo ritratto venduto all’asta da Sotheby’s

Barbara D’Urso diventa un quadro, un ritratto, un volto contemporaneo. Questa l’idea di Vanity Fair che le donne più influenti per il mondo femminile individua anche la conduttrice Mediaset trasformata nella contessa du Barry. Un’opera che ha emozionato Carmelita presente da Sotheby’s la più grande casa d’aste al Mondo…





Una galleria d’arte contemporanea con grandi ritratti di donna. Riproduzioni in cui non poteva assolutamente mancare Barbara D’Urso. “Guardate che meraviglia…”. Lei, Carmelita da Napoli è ritratta nei panni di Madame Jeanne Bécu, contessa du Barry.

“Sono orgogliosa di essere l’ispiratrice di un’opera di Francesco Vezzoli, uno tra i più quotati artisti contemporanei Italiani nel mondo”, aveva scritto qualche giorno fa sul suo ricco profilo Instagram da quasi tre milioni di follower. Un’opera presentata a Milano, alla casa d’aste Sotheby’s: quando varrà una Barbara D’Urso nobile?

Quanto vale il ritratto di Barbara D’Urso da nobile?

In questa galleria di volti contemporanei, tra le altre Chiara Ferragni diventa la Madonna di Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato, Luciana Lamorgese Giovanna D’Arco e Emma Bonino il Mahatma Gandhi, Barbara D’Urso si è divertita, ha scherzato, ha raccontato di sè, del suo passato ma anche del suo presente.

Un’opera d’arte di prestigio, una foto che verrà messa all’asta insieme alle altre per scopo benefico, dove la conduttrice di alcuni dei principali programmi di Canale 5 si mostra in quello che è: una donna influente, piena d’amore e di sorrisi per tutti. Ma la domanda che molti si fanno è chi comprerà quest’opera d’arte? Chi vorrà tenersi in casa sopra il camino una riproduzione Barbara D’Urso da nobile? Ancora una volta il popolo social si è diviso, l’ha criticata apertamente, l’ha definita anche una ‘Befana’. Altri si sono chiesti, e sono tanti a dire il vero, come si fa a definire la D’Urso una donna influente. Come al solito lei non ha risposto ma ha lasciato sfogare tutti i suoi haters, sempre più accesi…