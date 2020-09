Barbara D’Urso: vacanza finite, si torna a lavoro

Barbara D’Ursoo ha trascorso una meravigliosa estate in vacanza. Adesso però è arrivato il momento di ricominciare, la conduttrice è infatti ritornata a Milano per riprendere a lavorare.





La Carmelita nazionale si è goduta le sue vacanze estive in giro per l’Italia. Come molti altri Vip ha deciso di trascorrere l’estate nel bel paese. In particolare ha trascorso svariate settimane in Toscana nella sua bellissima tenuta vicina a Capalbio.

Barbarella ha raccontato la sua estate, mostrando il suo bellissimo orto, le prelibatezze che cucinava, il suo fisico mozzafiato, e i suoi amici, che le hanno tenuto compagnia.

Adesso però per la D’Urso è arrivato il momento di ritornare a Milano e ricominciare a lavorare!

La D’Urso saluta la sua estate

La D’Urso ha raccontato la sua estate grazie alle storie Instagram che quotidianamente pubblicava. Adesso in occasione del suo rientro a Milano ha deciso di dare il suo addio alla tenuta, e al suo magnifico orto. Ecco cosa ha detto la conduttrice di canale 5:

“Io devo salutare il mio amato orto. Il problema è che ci sono un sacco di pomodori ancora verdi. Come faccio? Io non posso tornare qua, devo essere in diretta fra qualche giorno. Come si fa a lasciare questo ben di dio e tornare a Milano? Eh vabbè, lo farò”.

Barbara D’Urso torna su canale 5

Anche se le è dispiaciuto lasciare il suo orto, Barbara adora i suoi programmi. Infatti non vede l’ora di tornare a far compagnia agli italiani.

La data d’inizio di Pomeriggio 5 è fissata per il 7 settembre. Ormai infatti manca pochissimo! Presto Barbara ritornerà a sorprenderci e regalarci tanti momenti di gossip e attualità come solo lei sa fare.