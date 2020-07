Beatrice Valli umiliata sui social: lei reagisce così

Beatrice Valli si sta godendo le sue vacanza in Toscana insieme alla sua famiglia. Di recente dopo alcune storie Instagram in costume l’influencer è stata duramente criticata per il suo fisico.





Beatrice Valli ha più volte dimostrato di essere una donna molto forte e caparbia. La bella influencer è mamma di tre figli e insieme Marco Fantini ha costruito una meravigliosa famiglia.

Beatrice è abituata alle critiche! Fino a poco tempo fa le venive rimproverato di essere troppo giovane per avere già tre figli. Adesso invece la Valli è stata attaccata per la sua forma fisica. Dopo essersi mostrata in costume su Instagram sono piovuti un sacco di critiche e insulti.

Beatrice Valli vittima di body shaming.

Beatrice coraggiosa come sempre ha deciso di affrontare le critiche. Ha risposto a chi l’attacca con un video su Instgarm dove si è sfogata. Da sottolineare che Beatrice ha avuto la sua piccola Azzurrina solo due mesi fa.

Su Instagram qualche utente le ha scritto: “Sei messa male, devi rimetterti in forma“, “hai molto da lavorare” e tanti altri commenti simili. Beatrice ha così risposto:

“La gente non ha rispetto per il momento e per le persone. C’è gente che forse non capisce cosa significa mettere al mondo un figlio, anzi tre in questo caso: il corpo della donna vive un grandissimo cambiamento e sentirsi dire queste cose non è molto rispettoso e carino non solo nei miei confronti, ma in quelli di qualsiasi donna, soprattutto dopo il parto”.

Ha poi proseguito dicemdo:

“Mi sto riprendendo in maniera molto tranquilla e serena, mi sto godendo questo momento senza una dieta specifica e senza dovermi spaccare di sport. Ma con l’allattamento e tutto è normale che una donna ci metta un po’ più tempo a dimagrire e a rimettersi in forma”.

Beatrice Valli messaggio positivo

La Valli ha infine concluso con un ottimo messaggio positivo. Dedicato soprattutto ai più giovani, ecco cosa ha detto:

“Soprattutto alle ragazze molto giovani voglio dire di essere sempre loro stesse, di non cambiare per gli altri o di farsi cambiare per piacere agli altri. Bisogna piacere prima a se stesse, questa è la cosa importante, soprattutto in un momento così delicato”.

Come sempre la bella Beatrice è riuscita a rispondere nel migliore dei modi alle male lingue!